شادي محمد : بيراميدز المنافس الوحيد للأهلي على الدوري وليس الزمالك

يرى شادي محمد نجم الأهلي السابق، أن فريق بيراميدز هو المنافس الوحيد للأهلي على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: صن داونز وبيراميدز هما منافسين الاهلي هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا.



واضاف: بيراميدز اصبح منافس شرس وهو منافس الاهلي الوحيد في الدوري هذا الموسم وليس نادي الزمالك.

الزمالك ناد كبير

وتابع: الزمالك نادي كبير وتاريخ كبير ولكن هذا الموسم هناك مشاكل كثيرة في الزمالك تصعب على مسيرته.



وواصل: بيراميدز يمتلك قوام مميز كمان أن هناك دكة بدلاء قوية لبيراميدز ولذلك ارى أن بيراميدز منافس قوي وشرس للأهلي سواء على الدوري الممتاز او دوري أبطال أفريقيا.