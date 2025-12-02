شادي محمد: كذبة انضمام محمد صلاح للأهلي شغل صفحات زملكاوية

كشف شادي محمد نجم الأهلي السابق، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رغبة محمد صلاح في ختام مسيرته في النادي الأهلي.

وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف إم: احترم الزمالك وجمهوره وأقول ذلك في جميع تصريحاتي الإعلامية، ولكنني فوجئت بتصريح منتشر غير صحيح.

واضاف: رأيت منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وكان من صفحات زملكاوية أنني قولت أن محمد صلاح يريد إنهاء مسيرته في الأهلي.

وتابع: لم أدلي بأي تصريحات إعلامية منذ ما يقارب من شهرين ولم أتحدث حول هذا الأمر مطلقا.

وأردف: محمد صلاح أيقونة كبيرة وأسطورة صعب تكراراها ولكن شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص النادي الأهلي.