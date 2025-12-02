الدردير يشيد بأداء منتخب المغرب أمام جزر القمر في كأس العرب

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ منتخب المغرب أمام جزر القمر في بدايات بطوله كأس العرب.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منتخب ملوش حل ميقدرش عليهم غير ربنا".

تقدم منتخب المغرب على منافسه جزر القمر بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

سجل أهداف منتخب المغرب كلا من سفيان بوفتيني وطارق تيسودالي وكريم البركاوي وسط تراجع كبير من جانب جزر القمر

أعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني التشكيل الأساسي لمواجهة جزر القمر.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي :

حراسة المرمى: طارق شهاب

الدفاع: محمد مفيد - أنس باش - بوفتيني سفيان - محمود بنتايك

الوسط: حريمات محمد ربيع - محمد بولكسوت - صابر بوغرين

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - أمين زحزوح - وليد أزارو