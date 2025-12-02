شوبير يكشف تطورات مفاوضات الزمالك مع محمد السيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



قال شوبير في برنامجه الإذاعي: "نادي الزمالك بيحاول يقنع محمد السيد بالعرض القديم بـ5 ملايين، وكمان بيحاول معاه إن ممكن تكون بطولة كأس مصر فرصة لظهوره وإثبات نفسه".

وأكمل: "وممكن كمان النادي يحط في العقد بتاعه إن لو جاله عرض، إنه ممكن يرحب باحترافه".

وتابع : "معنى كدا إن الزمالك هيفتح الباب تاني لمحمد السيد، وهيحاول معاه سواء بالتجديد أو الرحيل في يناير، واستفادة الطرفين".

