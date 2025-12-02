شوبير يوجه رسالة لـ منتخب مصر الثاني قبل مباراة كأس العرب

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لـ منتخب مصر الثاني في بداية مشواره بكأس العرب.

منتخب مصر الثاني في كأس العرب

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالتوفيق لمنتخب مصر الثاني النهارده في بداية مشواره بكأس العرب، وإن شاء الله نختمها واحنا على منصة التتويج بنحتفل بالتتويج بالبطولة اللي غايبه عننا من 33 سنة".

صدمة في منتخب مصر بسبب صلاح ومرموش

ويواجه منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أزمة خلال مباراة الفراعنة الودية أمام نظيره منتخب نيجيريا المزمع إقامتها يوم 14 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بـ المغرب 2025.

تتمثل الأزمة في غياب الثنائي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي عن مباراة منتخب مصر الوطني ونيجيريا الودية استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

غياب ثنائي منتخب مصر الوطني صلاح ومرموش عن ودية نيجيريا يأتي وفقا لتقارير إعلامية تشير إلى رفض الجهاز الفني لفريقا ليفربول ومانشستر سيتي التفريط في خدماتهما لصالح الفراعنة الكبار.

ووفقا للتقارير الإعلامية فإن الأجهزة الفنية لفريقا ليفربول ومانشستر سيتي يتمسكان بعدم تواجد صلاح ومرموش مع منتخب مصر قبل منتصف ديسمبر الحالي نظرا لارتباط الفريقين في دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي في نفس توقيت مباراة نيجيريا الودية.

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب في المجموعة التي ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويضع هذا التضارب في المواعيد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أمام تحدٍ كبير، إذ تتزامن المباراة الودية مع التزامات اللاعبين مع أنديتهما الأوروبية.

أزمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن تتمثل في خوض فريق ليفربول الإنجليزي مباراتين أمام انتر ميلان يوم 9 ديسمبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا وأمام برايتون يوم 13 ديسمبر فى إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

فيما يخوض عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني ونادي مانشستر سيتي فى توقيت مباراة الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن أمام نظيره منتخب نيجيريا مباراتين أمام ريال مدريد يوم 12 ديسمبر المقبل في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا كما يخوض السيتي مباراة فى الدوري الإنجليزي أمام نظيره كريستال بالاس يوم 14 ديسمبر أيضا.