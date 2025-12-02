تضارب المواعيد.. صدمة في منتخب مصر بسبب صلاح ومرموش

يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أزمة خلال مباراة الفراعنة الودية أمام نظيره منتخب نيجيريا المزمع إقامتها يوم 14 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بـ المغرب 2025.

تتمثل الأزمة في غياب الثنائي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي عن مباراة منتخب مصر الوطني ونيجيريا الودية استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

غياب ثنائي منتخب مصر الوطني صلاح ومرموش عن ودية نيجيريا يأتي وفقا لتقارير إعلامية تشير إلى رفض الجهاز الفني لفريقا ليفربول ومانشستر سيتي التفريط في خدماتهما لصالح الفراعنة الكبار.

ووفقا للتقارير الإعلامية فإن الأجهزة الفنية لفريقا ليفربول ومانشستر سيتي يتمسكان بعدم تواجد صلاح ومرموش مع منتخب مصر قبل منتصف ديسمبر الحالي نظرا لارتباط الفريقين في دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي في نفس توقيت مباراة نيجيريا الودية.

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب في المجموعة التي ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويضع هذا التضارب في المواعيد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أمام تحدٍ كبير، إذ تتزامن المباراة الودية مع التزامات اللاعبين مع أنديتهما الأوروبية.

أزمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن تتمثل في خوض فريق ليفربول الإنجليزي مباراتين أمام انتر ميلان يوم 9 ديسمبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا وأمام برايتون يوم 13 ديسمبر فى إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

فيما يخوض عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني ونادي مانشستر سيتي فى توقيت مباراة الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن أمام نظيره منتخب نيجيريا مباراتين أمام ريال مدريد يوم 12 ديسمبر المقبل في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا كما يخوض السيتي مباراة فى الدوري الإنجليزي أمام نظيره كريستال بالاس يوم 14 ديسمبر أيضا.

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية والقناة الناقلة

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المنتظر انطلاق معسكر منتخب مصر الوطني يوم 7 ديسمبر الحالي استعدادا لمباراة نيجيريا الودية قبل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 14 ديسمبر 2025 على ملعب استاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة التي تنطلق في 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 18 يناير 2026.

ويشارك في كأس أمم إفريقيا 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، حيث أسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وأنجولا وجنوب إفريقيا.

وسيخوض الفراعنة أولى مبارياتهم في البطولة ضد زيمبابوي، ثم يواجهون جنوب إفريقيا، قبل أن يختتموا دور المجموعات بملاقاة أنجولا.

في سياق متصل أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره المصري رسميًا بتصنيف المنتخب المصري في قرعة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ونظام القرعة المقرر إقامتها في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجاء منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن بالتصنيف الثالث، بين 48 منتخبًا مشاركًا في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزباكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.