بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن منتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

طرح الإعلامي مهيب سؤالاً  للجماهير بشأن المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: "لاعب كنت تتمني انضمامه لقائمة منتخب مصر في كاس الأمم الافريقية القادمة ؟.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، وذلك قبل انطلاق معسكر المنتخب يوم 3 ديسمبر.

وشهدت القائمة الجديدة تغييرات كبيرة مقارنة بآخر قائمة شاركت في أمم أفريقيا 2023، والتي ودّع خلالها الفراعنة البطولة من دور الثمانية أمام منتخب الرأس الأخضر، حيث اعتمد حسام حسن على مجموعة جديدة من العناصر، مع استبعاد عدد من الأسماء الأساسية.


قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
حراسة المرمى
محمد الشناوي

أحمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد صبحي

خط الدفاع
محمد هاني

أحمد عيد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

محمد إسماعيل

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

خط الوسط
مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشين

محمود صابر

محمد شحاتة

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمد صلاح

الإعلامي مهيب سؤالاً للجماهير المنتخب المصري كأس الأمم الافريقية الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن

