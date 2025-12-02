مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن منتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية

طرح الإعلامي مهيب سؤالاً للجماهير بشأن المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: "لاعب كنت تتمني انضمامه لقائمة منتخب مصر في كاس الأمم الافريقية القادمة ؟.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، وذلك قبل انطلاق معسكر المنتخب يوم 3 ديسمبر.

وشهدت القائمة الجديدة تغييرات كبيرة مقارنة بآخر قائمة شاركت في أمم أفريقيا 2023، والتي ودّع خلالها الفراعنة البطولة من دور الثمانية أمام منتخب الرأس الأخضر، حيث اعتمد حسام حسن على مجموعة جديدة من العناصر، مع استبعاد عدد من الأسماء الأساسية.



قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

حراسة المرمى

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد صبحي

خط الدفاع

محمد هاني

أحمد عيد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

محمد إسماعيل

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

خط الوسط

مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشين

محمود صابر

محمد شحاتة

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمد صلاح