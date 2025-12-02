مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن منتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية

طرح الإعلامي مهيب سؤالاً للجماهير بشأن المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب مهيب عبد الهادي: "لاعب كنت تتمني انضمامه لقائمة منتخب مصر في كاس الأمم الافريقية القادمة ؟.
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، وذلك قبل انطلاق معسكر المنتخب يوم 3 ديسمبر.
وشهدت القائمة الجديدة تغييرات كبيرة مقارنة بآخر قائمة شاركت في أمم أفريقيا 2023، والتي ودّع خلالها الفراعنة البطولة من دور الثمانية أمام منتخب الرأس الأخضر، حيث اعتمد حسام حسن على مجموعة جديدة من العناصر، مع استبعاد عدد من الأسماء الأساسية.
قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
حراسة المرمى
محمد الشناوي
أحمد الشناوي
مصطفى شوبير
محمد صبحي
خط الدفاع
محمد هاني
أحمد عيد
رامي ربيعة
خالد صبحي
ياسر إبراهيم
محمد إسماعيل
حسام عبد المجيد
محمد حمدي
أحمد فتوح
خط الوسط
مروان عطية
حمدي فتحي
مهند لاشين
محمود صابر
محمد شحاتة
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمود حسن تريزيجيه
إبراهيم عادل
مصطفى فتحي
عمر مرموش
محمد صلاح