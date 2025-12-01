وزير الرياضة وأبوريدة يُحفزان منتخب مصر المُشارك في كأس العرب قبل مواجهة الكويت.. صور

في إطار الدعم المتواصل لمنتخب مصر، المشارك في بطولة كأس العرب، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر المنتخب وعقد جلسة تحفيزية مع الجهاز الفني واللاعبين، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة الكويت في الجولة الافتتاحية للبطولة المقررة غدًا الثلاثاء.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود الكبيرة، التي بذلت لتجهيز المنتخب في فترة زمنية قصيرة، موجهًا الشكر للمهندس هاني أبوريدة، على دوره في دعم وتكوين فريق قادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة، مؤكدًا أن اللعب باسم منتخب مصر، يعد شرفًا كبيرًا لكل لاعب.

المنتخب المصر في بطولة كأس العرب

من جانبه، وجه المهندس هاني أبوريدة، الشكر للدكتور أشرف صبحي، على حرصه الدائم على دعم المنتخبات الوطنية، مثمنًا حضوره والتقاءه اللاعبين قبل ضربة البداية.

وأكد رئيس الاتحاد أن المسئولية كبيرة، وأن اتحاد الكرة ينتظر من اللاعبين تقديم مستوى متميز يليق باسم مصر وتاريخها الكروي، مشددًا على ثقته الكاملة في قدرة المنتخب على الظهور بصورة مشرفة، خلال منافسات البطولة.

من جانبهم، تعاهد لاعبو منتخب مصر، المشارك في كأس العرب، على بذل أقصى جهد داخل الملعب لتحقيق نتائج تليق بالكرة المصرية، مؤكدين استعدادهم التام لانطلاق مشوار البطولة.

واختتمت الزيارة، بإقامة احتفالية بسيطة بمناسبة عيد ميلاد اللاعب كريم العراقي، في لفتة طيبة، شهدت حضور الوزير، ورئيس الاتحاد، وحسن فريد رئيس بعثة المنتخب الوطني، المشارك في كأس العرب.