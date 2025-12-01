وزير الرياضة يفتتح ملاعب البادل بشرم الشيخ ويتفقد مشروعات في مدينة السلام

​افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتزامن مع ختام فعاليات أول بطولة للبلياردو الصيني "هيبول" في مصر والشرق الأوسط، ملعبي بادل تنس جديدين في نادي شرم الشيخ الرياضي.

و حضر الافتتاح ممثل عن محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية من أبرزهم اللواء عماد فكري نائبا عن اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ومحمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد الغندور مدير نادي شرم الشيخ الرياضي وأحمد مسعد وكيل مديرية الشباب والرياضة.

وتضمنت الجولة تفقدًا للمشروعات القومية الجارية في المحافظة، شملت المدينة الشبابية ومركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير البنية التحتية الرياضية ورفع كفاءة المنشآت لمواكبة رؤية الدولة في توفير بيئة جاذبة وآمنة للشباب.