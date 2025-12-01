سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop .. تحت المجهر

تمتاز سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop بتصميم غير معتاد من خلال حلقة تلتف حول الأذن، وبالتالي فإنها تعد قطعة إكسسوار عصرية لعشاق الأناقة تلفت الأنظار لمستخدميها في كل مكان.

مواصفات سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop

وتشتمل سماعات الرأس في واقع الأمر على كرة صغيرة تضم المشغلات، ويربط ساق مرن الكرات بعلبة مستطيلة تحتوي على البطاريات ومنافذ الشحن، ويتم تركيبها من خلال وضع الكرة في الأذن الخارجية والعلبة الصغيرة خلف الأذن، وقد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء في البداية، ولكنها تظهر بصورة عصرية وجريئة.

وتهدف موتورولا من خلال سماعة الرأس اللاسلكية Moto Buds Loop الجديدة إلى تلبية متطلبات المستخدمين كثيري التنقل، والذين يرغبون في الاستماع إلى الموسيقى أو حلقات البودكاست، كما أنها مصممة للأشخاص، الذين لا يرغبون في وضع سماعة الرأس وخلعها باستمرار أثناء العمل، ويرغبون في الوقت نفسه في أن يكونوا على دراية بما يدور حولهم.

مميزات سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop

وتتمتع سماعة الرأس اللاسلكية Moto Buds Loop بتصميم مفتوح، وإذا لم يتم زيادة شدة الصوت، فسوف يتمكن المستخدم من سماع صوت الجالسين بجانبه بسهولة، وتظهر الميزة العملية لسماعة الرأس الجديدة من موتورولا أثناء مؤتمرات الفيديو وإجراء المكالمات بواسطة الحواسيب.

ونظرًا إلى أن الحلقات تكون معلقة في الأذن بكل بساطة دون ضغط عليها أو إغلاق قناة الأذن، فإنه يمكن استعمال سماعة الرأس اللاسلكية لفترة طويلة براحة تامة، ويمكن تركها مركبة في الأذن لفترة طويلة حتى في حالة عدم تشغيل الصوت، باعتبارها قطعة زينة، وفق دي بي إيه.

وعلى الجانب الآخر ينبغي مراعاة أن التصميم المفتوح ينطوي على العيوب التالية:

- الصوت ليس قويا مقارنة بسماعات الرأس التقليدية؛ حيث يغفل عشاق الموسيقى عن بعض التفاصيل.

- إذا رغب المستخدم في الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة فسوف يشاركه المحيطون به فيما يسمعه، وخاصة في المكاتب الهادئة، ولكن بمجرد تخطي مستوى معين من الصوت لن يسمع المستخدم أي شيء من الخارج.

- لا تتوفر وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC).

ومن ضمن الوظائف غير العملية وجود أدوات التحكم بداخل الأذن؛ حيث يوجد على كل جانب مفتاح للتحكم في تشغيل وإيقاف الأغنية أو الإيقاف المؤقت والانتقال إلى الأغنية التالية أو العودة للبداية.

ويمكن للمستخدم قبول المكالمات الهاتفية أو رفضها من خلال إيماءة بالرأس، وقد تعمل هذه الوظيفة أحيانا بشكل موثوق، وقد لا تعمل في أحيان أخرى، كما يتمكن المستخدم من تخصيص خيارات التحكم عن طريق التطبيق، وغالبا ما تعمل أدوات التحكم بصورة أفضل من خلال حركات النقر أو التمرير على سماعة الرأس.

الذكاء الاصطناعي في سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop

وبالإضافة إلى ذلك، تتصل سماعة الرأس Moto Buds Loop بهواتف موتورولا المختارة لتشغيل وظيفة الذكاء الاصطناعي بالهاتف الذكي، فمن خلال الضغط لفترة طويلة نسبيا يمكن نطق الأمر الصوتي وسماع الإجابات، وعند استعمال تطبيق أندرويد فإنه يمكن ضبط خصائص الصوت عن طريق الإيكولايزر وضبط شدة الصوت بشكل ديناميكي أو ضبط الإيماءات، ولا تتوافر هذه الخيارات لأصحاب الهاتف الذكي أبل آيفون.

ومقارنة بالموديلات المنافسة فإن سماعة الرأس Moto Buds Loop اللاسلكية لا تخفي نفسها ولا تبرز مثل العصا من الأذن، وتمتاز بلونها الجريء Trekking Green.

كما توفر الشركة الأمريكية إصدارا لامعا من السماعة؛ حيث يزخر الإصدار French Oak بكريستالات سواروفسكي المتلألئة لتتحول سماعة الرأس إلى قطعة إكسسوار مميزة.