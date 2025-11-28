صفقة بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تحبط تهريب ألعاب نارية وأجهزة لاسلكية



نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة جلب كميات كبيرة من الألعاب النارية وأجهزة إتصال لاسلكية وكاميرات ومستلزمات طبية ومنشطات داخل حاويتين بقصد تهريبها عبر إحدى الموانئ البحرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين جنائيين) بمحاولة جلب كمية كبيرة من (الألعاب النارية - أجهزة إتصال لاسلكية - كاميرات - أجهزة صاعق كهربائى - معدات ومستلزمات طبية - منشطات - مستحضرات تجميل - قطع غيار سيارات) داخل حاويتين قادمتين من إحدى الدول الأجنبية عبر إحدى الموانئ البحرية مشمولهما المستندى "خيوط".

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية.. أمكن ضبطهما وأسفرت أعمال تفتيش الحاويتين عن ضبط (أكثر من 186 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام - 1400 جهاز إتصال لا سلكى – 4800 بطارية أجهزة إتصال - قرابة 2 مليون قرص لعقاقير طبية - 2800 قطعة غيار سيارات – 9000 قطعة إسبراى منشط – 2400 جهاز صاعق كهربائى - 850 كاميرا لاسلكية صغيرة – أكثر من 121ألف قطعة مستلزمات تجميل).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.