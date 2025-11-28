قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
حوادث

حرب شوارع بسبب معاكسة فتاة.. حجز 11 متهما استخدموا الشماريخ في مشاجرة بولاق

المتهمون
المتهمون
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في نشوب معركة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بين 11 متهم بسبب معاكسة فتاة بمنطقة بولاق الدكرور.

وقررت النيابة حجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحقيقات لتحديد دور كل منهم في المشاجرة، وتحريز كافة المضبوطات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإطلاق ألعاب نارية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 22 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول 5 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، وطرف ثان 6 عاطلين لـ 2 منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، لقيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة إحدى الفتيات قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء وكذا إطلاق ألعاب نارية.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 3 سلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأضافوا بتحصلهم على الألعاب النارية من عاطل مقيم بدائرة القسم تم ضبطه، وبحوزته كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة بولاق حرب شوارع معاكسة فتاة النيابة العامة معركة الشماريخ بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

