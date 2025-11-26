ملقتش الكابينة.. ملابسات العثور على جثة سيدة في بئر أسانسير ببولاق الدكرور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات العثور على جثة سيدة في بئر أسانسير داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور.

وأشارت التحريات، إلى أن السيدة تقطن بالطابق الخامس وخرجت من شقتها لاستقلال المصعد "الأسانسير" وأثناء دخولها فوجئت بعدم وجود كابينة الأسانسير ليختل توازنها وتسقط من الطابق الخامس في البئر جثة هامدة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور، بالعثور على جثة سيدة في بئر الأسانسير داخل العقار.

انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مسرح الواقعة، وتبين أن الجثة لربة منزل ٤٥ سنة سقطت بسبب عدم وجود كابينة الاسانسير ما أسفر عن مصرعها في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن جثة السيدة.