غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اللقاء المقرر إقامته مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك المواجهة وسط أزمة كبيرة في خط الوسط بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مؤخراً، ما وضع المدير الفني أحمد عبد الرؤوف أمام تحديات تكتيكية واضحة، وفتح الباب لعدد من البدائل المتاحة لتعويض الغيابات.

ويعد محمد شحاتة الخيار الأساسي في مركز الارتكاز الدفاعي، على أن يسانده كل من سيف جعفر وناصر ماهر في وسط الملعب، وفق التصور المبدئي للجهاز الفني.

كما يدرس عبد الرؤوف استغلال قدرة أحمد فتوح على اللعب في عمق الوسط، من خلال الدفع بالمغربي محمود بنتايك في مركز الظهير الأيسر، وإشراك فتوح بجوار شحاتة وناصر لتعزيز الكثافة العددية والسيطرة في وسط الملعب.

وتأمل جماهير الزمالك في استعادة الفريق لتوازنه وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، خاصة أن الفوز سيعزز فرص الفريق في صدارة المجموعة مبكراً.

بعثة الزمالك تصل جنوب أفريقيا

كانت بعثة الفريق وصلت إلى جنوب أفريقيا في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات إلى مدينة جوهانسبرج، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مطار جوهانسبرج ثم استقلت طائرة أخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة في رحلة استغرقت ساعة.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة اليوم، الأربعاء، في جنوب أفريقيا.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.