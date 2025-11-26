نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة

عبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب للرد على تهم الفساد.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو الذي مثل مجددا أمام المحكمة الأربعاء، للرد على التهم الموجهة له في الملف 4000 "اشتكى من كثرة الجلسات".

ونقلت عن نتنياهو قوله لقضاة المحكمة: "بذلتُ جهودًا كبيرة للمثول ثلاث مرات أسبوعيًا وهو جهد يتطلب تأجيل المناقشات المهمة".

وادعى نتنياهو أنه "من المستحيل عقد الجلسات ثلاث مرات أسبوعيًا"، وفق هيئة البث.

ولم تشر هيئة البث إلى رد قضاة المحكمة على طلب نتنياهو تقصير جلسات مثوله أمامها.

ويخص "الملف 4000" تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

كذلك، يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.​​​​​​​

وطلب نتنياهو كثيرًا إلغاء أو تقصير جلسات محاكماته، ذاكرًا أن الأسباب أمنية وسياسية.

يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.

وبالإضافة إلى الملف 4000 يتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.