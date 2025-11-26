المستشار الألماني: بوتين لن يستطيع الخروج من الحرب في أوكرانيا بنجاح

قال المستشار الألماني فريدريش ميرز اليوم، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يقبل أنه ليس لديه خيار آخر سوى ترك الحرب في أوكرانيا بنجاح.

وأضاف ميرز، في مجلس النواب الألماني (البوندستاج): "نريد أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين القوى العظمى دون موافقة أوكرانيا ودون موافقة الأوروبيين لن يكون الأساس لسلام حقيقي ومستدام في أوكرانيا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، إنه مستعد للمضي قدما في إطار عمل تدعمه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا ومناقشة النقاط المتنازع عليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثات قال إنها يجب أن تشمل الحلفاء الأوروبيين.

وقال ميرز: "لا يمكن اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون الأوروبية إلا بالتوافق المتبادل. أوكرانيا ليست بيدقًا، بل طرف فاعل ذو سيادة في خدمة مصالحها وقيمها".

وأضاف المستشار الألماني أن ألمانيا ستواصل دعم الشعب الأوكراني وستستخدم الأصول الروسية المجمدة لهذا الغرض.

تعتزم ألمانيا زيادة المساعدات المالية لأوكرانيا إلى 11.5 مليار يورو (13.31 مليار دولار) في ميزانية 2026، ارتفاعا من 8.5 مليار يورو مخطط لها سابقا.