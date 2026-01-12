قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مطبات في طريق معتمد جمال.. مدرب الزمالك في مواجهة ملفات شائكة داخل القلعة البيضاء

معتمد جمال
معتمد جمال
منتصر الرفاعي

يشهد نادي الزمالك تحركات مكثفة داخل أروقة الفريق الأول لكرة القدم في ظل سعي الجهاز الفني المؤقت بقيادة معتمد جمال لحل عدد من الملفات العالقة على رأسها أزمة تجديد عقد لاعب الوسط محمد السيد إلى جانب دراسة عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

معتمد جمال يطالب بحل أزمة محمد السيد

وطلب معتمد جمال من جون إدوارد المدير الرياضي للنادي ضرورة التدخل السريع لإنهاء أزمة محمد السيد الذي تم استبعاده من التدريبات والمباريات بسبب عدم تجديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير الحالي وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد المدير الفني المؤقت للزمالك تمسكه باستمرار اللاعب مشددا على حاجة الفريق لخدماته في المرحلة المقبلة خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها النادي معتبرا أن رحيل محمد السيد سيمثل خسارة فنية كبيرة للفريق مطالبا بإعادته للتدريبات والمشاركة في المباريات عقب تجديد التعاقد.

من جانبه، وعد جون إدوارد بعقد جلسة جديدة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل لاتفاق نهائي يضمن استمراره داخل صفوف الفريق الأبيض.

وعرض الزمالك على محمد السيد تجديد عقده لمدة 5 مواسم مقابل 25 مليون جنيه بواقع 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد في حين طالب اللاعب بالحصول على 10 ملايين جنيه سنويا ولا تزال المفاوضات جارية للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين وتنهي الأزمة.

جلسة حاسمة مع ناصر ماهر

وفي سياق متصل يدرس معتمد جمال عودة ناصر ماهر للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في ظل حاجة الفريق لجهوده الفنية خلال المرحلة الحالية.

ويعتزم المدير الفني عقد جلسة خاصة مع ناصر ماهر عقب استئناف التدريبات من أجل التأكيد على ضرورة التركيز الكامل داخل الملعب وعدم الالتفات لما يثار بشأن إمكانية بيعه في الفترة المقبلة ضمن محاولات النادي لتخفيف أزمته المالية.

على جانب آخر، قرر معتمد جمال منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات اليوم الإثنين عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام زد بهدف دون رد، في أول ظهور له على رأس القيادة الفنية، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن الجهاز الفني فضل منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة لرفع الضغوط النفسية عنهم، ومساعدتهم على استعادة التركيز في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي مؤخرًا.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي المؤتمر الصحفي عقب مباراة زد أكد معتمد جمال أنه حرص على عدم ظلم أي لاعب شارك في اللقاء خاصة العناصر الشابة في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، موضحًا أنه استعان بعدد من اللاعبين الأساسيين لرفع معدلات لياقتهم البدنية.

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق أجرى ثلاثة تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات مؤكدًا أن عدم استغلال الفرص بالشكل الأمثل دفعه لإجراء تغييرات في طريقة اللعب خلال المباراة.

نادي الزمالك معتمد جمال محمد السيد جون إدوارد

