الزمالك يضع 5 معايير لـ إختيار المدرب الأجنبي

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الزمن من أجل توفير السيولة المالية لصرف مستحقات اللاعبين فضلا عن التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفارس الأبيض في قادم الايام.



ووضعت إدارة نادي الزمالك عدة معايير لإختيار المدير الفني الأجنبي الجديد خلفا لـ أحمد عبدالرؤوف المدير الفني السابق.

كان نادي الزمالك قد أعلن عن تعيين معتمد جمال مديرا فنيا مؤقتا لفريق الزمالك وتلقي خسارة فى أول ظهور له بهدف دون رد أمام نظيره فريق زد بكأس عاصمة مصر.



وجاءت أبرز المعايير التي وضعتها إدارة نادي الزمالك لإختيار مدرب أجنبي لقيادة الفارس الأبيض مراعاة أن يكون راتبه مناسبا لإمكانيات القلعة البيضاء في الوقت الراهن.

وتضمنت المعايير الواجب توافرها فى مدرب الزمالك الأجنبي امتلاكه سيرة ذاتية قوية وخبرات في القارة السمراء ومن أحد المدارس التدريبية المتميزة إلي جانب طموحاته في المنافسة على حصد البطولات.