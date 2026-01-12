قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشويش عسكري ضد ستارلينك .. كيف أغلق النظام الإيراني آخر قنوات الاتصال؟
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
رياضة

الزمالك يضع 5 معايير لـ إختيار المدرب الأجنبي

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الزمن من أجل توفير السيولة المالية لصرف مستحقات اللاعبين فضلا عن التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفارس الأبيض في قادم الايام.

ووضعت إدارة نادي الزمالك عدة معايير لإختيار المدير الفني الأجنبي الجديد خلفا لـ أحمد عبدالرؤوف المدير الفني السابق.

كان نادي الزمالك قد أعلن عن تعيين معتمد جمال مديرا فنيا مؤقتا لفريق الزمالك وتلقي خسارة فى أول ظهور له بهدف دون رد أمام نظيره فريق زد بكأس عاصمة مصر.

وجاءت أبرز المعايير التي وضعتها إدارة نادي الزمالك لإختيار مدرب أجنبي لقيادة الفارس الأبيض مراعاة أن يكون راتبه مناسبا لإمكانيات القلعة البيضاء في الوقت الراهن.

وتضمنت المعايير الواجب توافرها فى مدرب الزمالك الأجنبي امتلاكه سيرة ذاتية قوية وخبرات في القارة السمراء ومن أحد المدارس التدريبية المتميزة إلي جانب طموحاته في المنافسة على حصد البطولات.

الزمالك حسين لبيب أحمد عبدالرؤوف معتمد جمال

