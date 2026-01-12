بعد كأس الأمم.. الزمالك يعقد جلسة مع حسام عبدالمجيد لحسم تجديد عقده

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن عقد الزمالك جلسة مع حسام عبدالمجيد بعد بطولة كأس الأمم.

حسام عبد المجيد

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من الكواليس ..الزمالك يعقد جلسة مع حسام عبدالمجيد بعد بطولة كأس الأمم لحسم تجديد عقده ".

وكان قد قال الإعلامي خالد الغندور إن وكيل حسام عبد المجيد لاعب فريق الزمالك، أخطر جون إدوارد المدير الرياضي للأبيض برغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور :"وكيل عبد المجيد أبلع المدير الرياضي أن حسام يرغب في الرحيل عن طريق وكيله (يقصد نفسه) من خلال العروض الذي يتلقاها وليست عروض النادي واللاعب سيختار النادي المناسب ثم سيخطر النادي برغبته".