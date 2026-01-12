سليمان: يجب مساندة معتمد جمال..والزمالك يحتاج إلى هذا الأمر

أكد صلاح سليمان، لاعب الزمالك السابق، أنه يجب مساندة الجهاز الفني الحالي للفريق الأبيض بقيادة معتمد جمال استعدادا للمرحلة المقبلة.

قال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: "كان يجب التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل يانيك فيريرا ولكن مجلس الإدارة استقر على تعيين معتمد جمال في الوقت الحالي لذيك يجب مساندته ودعمه في الفترة المقبلة، ومن وجهة نظري الفريق يحتاج إلى 4 لاعبين في الخط الأمامي".



وعن منتخب مصر، قال: "أحمد فتوح لاعب كبير ويقدم أداء مميز للغاية مع منتخب مصر وهو يمتلك شخصية اللاعبين الكبار داخل الملعب وأوقف خطورة أمادو ديالو في مباراة كوت ديفوار".