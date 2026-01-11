محمد عواد يرفض الرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن رفض محمد عواد الرحيل عن الزمالك وتمسكه بالبقاء مع الفريق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"محمد عواد يرفض الرحيل عن الزمالك ومتمسك بالبقاء مع الفريق في الموسم الجاري".



وتشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة بعد تصاعد أزمة حارس مرمى الفريق الأول محمد عواد عقب اعتراضه على الجلوس بديلًا خلال مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهو ما دفع اللاعب للمطالبة بالتحقيق معه بدلًا من توقيع عقوبة مالية لتظل الأزمة مفتوحة في انتظار قرار الإدارة البيضاء.

كواليس أزمة محمد عواد داخل الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن أخر تطورات أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول والخاصة بطلبه الخضوع للتحقيق على خلفية ما حدث خلال مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر أن إدارة نادي الزمالك لم تحدد حتى الآن موعد التحقيق مع الحارس مشيرًا إلى أن عبد الناصر محمد مدير الكرة أبلغ الإدارة برغبة محمد عواد في التحقيق بدلًا من توقيع عقوبة مالية عليه بعدما اعترض على الجلوس بديلًا خلال مباراة كايزر تشيفز.