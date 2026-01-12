نجم الزمالك السابق: يجب مساندة معتمد جمال.. والفريق يحتاج إلى هذا الأمر

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أنه يجب مساندة الجهاز الفني الحالي للفريق الأبيض بقيادة معتمد جمال استعدادا للمرحلة المقبلة.

قال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: "كان يجب التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل يانيك فيريرا ولكن مجلس الإدارة استقر على تعيين معتمد جمال في الوقت الحالي لذيك يجب مساندته ودعمه في الفترة المقبلة، ومن وجهة نظري الفريق يحتاج إلى 4 لاعبين في الخط الأمامي".



وعن منتخب مصر، قال: "أحمد فتوح لاعب كبير ويقدم أداء مميز للغاية مع منتخب مصر وهو يمتلك شخصية اللاعبين الكبار داخل الملعب وأوقف خطورة أمادو ديالو في مباراة كوت ديفوار".

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد قال بعد خسارة الفريق أمام زد في كأس عاصمة مصر، إن النتيجة التي كان يتمنى تحقيقها في المباراة أمام زد في كأس عاصمة مصر لم تتحقق.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" لا أريد ظلم أي لاعب شارك خاصة العناصر الشابة في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، وحرصت على مشاركة بعض اللاعبين الأساسيين لرفع معدلات لياقتهم البدنية".

وواصل معتمد جمال:" قمنا بإجراء ثلاثة تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات، والفريق لم ينه الهجمات بالشكل الأمثل، مما دفعني لتغيير طريقة اللعب" .

وأضاف المدير الفني:" سنعمل على تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى فيما يخص الجانب البدني في الفترة المقبلة، ولن أتحدث عن مشاكل فنية لكن هناك حالة سلبية في الناحية النفسية وهو أكثر ما حرصت على علاجه أولًا قبل تجهيز اللاعبين بشكل تدريجي قبل عودة منافسات الدوري والكونفدرالية".

وواصل:" كل تركيزي الآن على مباراة المصري في الكونفدرالية وأنتظر عودة اللاعبين الدوليين لتجهيز الفريق بأكمله، وإصابة عمر جابر أربكت الحسابات".

وتابع معتمد جمال:" لم يكن لدي أي شروط حين طلب مني مسؤولو الزمالك تولي المسؤولية، وأعمل على خروج الفريق من أزمته الفنية الحالية ".

وفيما يخص غياب ناصر ماهر قال:" الأمور النفسية مهمة، وقد تؤثر على غياب بعض اللاعبين بسبب عدم جاهزيتهم من الناحية النفسية والذهنية"