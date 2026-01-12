قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025
خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم بعد انخفاضها
صرف 3.1 مليون جنيه رعاية اجتماعية وإعانات حوادث 443 عاملا غير منتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: يجب مساندة معتمد جمال.. والفريق يحتاج إلى هذا الأمر

معتمد جمال
معتمد جمال
إسراء أشرف

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أنه يجب مساندة الجهاز الفني الحالي للفريق الأبيض بقيادة معتمد جمال استعدادا للمرحلة المقبلة.

قال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: "كان يجب التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل يانيك فيريرا ولكن مجلس الإدارة استقر على تعيين معتمد جمال في الوقت الحالي لذيك يجب مساندته ودعمه في الفترة المقبلة، ومن وجهة نظري الفريق يحتاج إلى 4 لاعبين في الخط الأمامي".

وعن منتخب مصر، قال: "أحمد فتوح لاعب كبير ويقدم أداء مميز للغاية مع منتخب مصر وهو يمتلك شخصية اللاعبين الكبار داخل الملعب وأوقف خطورة أمادو ديالو في مباراة كوت ديفوار".

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد قال بعد خسارة الفريق أمام زد في كأس عاصمة مصر، إن النتيجة التي كان يتمنى تحقيقها في المباراة أمام زد في كأس عاصمة مصر لم تتحقق.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" لا أريد ظلم أي لاعب شارك خاصة العناصر الشابة في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، وحرصت على مشاركة بعض اللاعبين الأساسيين لرفع معدلات لياقتهم البدنية".

وواصل معتمد جمال:" قمنا بإجراء ثلاثة تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات، والفريق لم ينه الهجمات بالشكل الأمثل، مما دفعني لتغيير طريقة اللعب" .

وأضاف المدير الفني:" سنعمل على تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى فيما يخص الجانب البدني في الفترة المقبلة، ولن أتحدث عن مشاكل فنية لكن هناك حالة سلبية في الناحية النفسية وهو أكثر ما حرصت على علاجه أولًا قبل تجهيز اللاعبين بشكل تدريجي قبل عودة منافسات الدوري والكونفدرالية".

وواصل:" كل تركيزي الآن على مباراة المصري في الكونفدرالية وأنتظر عودة اللاعبين الدوليين لتجهيز الفريق بأكمله، وإصابة عمر جابر أربكت الحسابات".

وتابع معتمد جمال:" لم يكن لدي أي شروط حين طلب مني مسؤولو الزمالك تولي المسؤولية، وأعمل على خروج الفريق من أزمته الفنية الحالية ".

وفيما يخص غياب ناصر ماهر قال:" الأمور النفسية مهمة، وقد تؤثر على غياب بعض اللاعبين بسبب عدم جاهزيتهم من الناحية النفسية والذهنية"

معتمد جمال الزمالك فريق الزمالك صلاح سليمان نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مدير متحف قصر هونج كونج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارتين

مدير متحف قصر هونج كونج

لويس نج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارة المصرية وهونج كونج

الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية بالجيزة: 90% من المواتير وملفات الأجهزة مستوردة

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد