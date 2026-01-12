قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
مرض شائع يرتبط بارتفاع خطر الوفاة القلبية المفاجئة
وزير الدفاع البريطاني ينجو من خطر قصف صاروخي روسي خلال رحلته إلى كييف
دعاء ليلة 23 من رجب.. 10 كلمات تغير قدرك لأجمله وتحقق أمنياتك
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
رياضة

محمود بنتايج يضع شرطا للاستمرار مع الزمالك

محمود بنتايج
محمود بنتايج
ميرنا محمود

كشف الإعلامي خالد الغندور عن شروط محمود بنتايج للاستمرار مع نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: المغربي محمود بنتايج يرفض الاستمرار مع الزمالك إلا بتوقيع عقد جديد باعتباره لاعبًا حرًا بعد فسخه التعاقد من طرف واحد! والزمالك يتجه للتصعيد ضده .

علي الجانب الاخر خسر فريق الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما أمس “الأحد” على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وأحرز أحمد خالد في إحراز  هدف تقدم زد في شباك الزمالك في الدقيقة 28  بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

الزمالك بنتايج محمود بنتايج ازمه بنتائج

