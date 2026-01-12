محمود بنتايج يضع شرطا للاستمرار مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن شروط محمود بنتايج للاستمرار مع نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: المغربي محمود بنتايج يرفض الاستمرار مع الزمالك إلا بتوقيع عقد جديد باعتباره لاعبًا حرًا بعد فسخه التعاقد من طرف واحد! والزمالك يتجه للتصعيد ضده .

علي الجانب الاخر خسر فريق الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما أمس “الأحد” على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وأحرز أحمد خالد في إحراز هدف تقدم زد في شباك الزمالك في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.