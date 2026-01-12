قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الزمالك يعتمد على تبرعات أعضاء المجلس للخروج من الأزمة المالية

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن الأزمات المالية في القلعة البيضاء.

الزمالك

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الاعتماد بصورة كبيرة داخل مجلس الزمالك حاليًا على تبرعات أعضاء المجلس للخروج من الأزمة المالية".

من جانبه أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أنه يجب مساندة الجهاز الفني الحالي للفريق الأبيض بقيادة معتمد جمال استعدادا للمرحلة المقبلة.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: "كان يجب التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل يانيك فيريرا ولكن مجلس الإدارة استقر على تعيين معتمد جمال في الوقت الحالي لذيك يجب مساندته ودعمه في الفترة المقبلة، ومن وجهة نظري الفريق يحتاج إلى 4 لاعبين في الخط الأمامي".

وعن منتخب مصر، قال: "أحمد فتوح لاعب كبير ويقدم أداء مميزا للغاية مع منتخب مصر وهو يمتلك شخصية اللاعبين الكبار داخل الملعب وأوقف خطورة أمادو ديالو في مباراة كوت ديفوار".

كان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد قال بعد خسارة الفريق أمام زد في كأس عاصمة مصر، إن النتيجة التي كان يتمنى تحقيقها في المباراة أمام زد في كأس عاصمة مصر لم تتحقق.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" لا أريد ظلم أي لاعب شارك خاصة العناصر الشابة في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، وحرصت على مشاركة بعض اللاعبين الأساسيين لرفع معدلات لياقتهم البدنية".

وواصل معتمد جمال:" قمنا بإجراء ثلاثة تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات، والفريق لم ينه الهجمات بالشكل الأمثل، مما دفعني لتغيير طريقة اللعب" .

وأضاف المدير الفني:" سنعمل على تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى فيما يخص الجانب البدني في الفترة المقبلة، ولن أتحدث عن مشاكل فنية لكن هناك حالة سلبية في الناحية النفسية وهو أكثر ما حرصت على علاجه أولًا قبل تجهيز اللاعبين بشكل تدريجي قبل عودة منافسات الدوري والكونفدرالية".

وواصل:" كل تركيزي الآن على مباراة المصري في الكونفدرالية وأنتظر عودة اللاعبين الدوليين لتجهيز الفريق بأكمله، وإصابة عمر جابر أربكت الحسابات".

وتابع معتمد جمال:" لم يكن لدي أي شروط حين طلب مني مسؤولو الزمالك تولي المسؤولية، وأعمل على خروج الفريق من أزمته الفنية الحالية ".

وعن غياب ناصر ماهر قال:" الأمور النفسية مهمة، وقد تؤثر على غياب بعض اللاعبين بسبب عدم جاهزيتهم من الناحية النفسية والذهنية"

الزمالك الاهلي نجوم الرياضه احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار: تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جودة خدمات أصحاب الأنشطة

النحاس

ارتفاع تاريخي في أسعار النحاس عالميًا والطن يتجاوز 13 ألف دولار لأول مرة

الغاز

شل تضيف 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى إنتاجها في مصر منتصف 2026

بالصور

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب
ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب
ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

رفع إنارة
رفع إنارة
رفع إنارة

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد