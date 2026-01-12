قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
محافظات

وكيل صحة بمطروح يفاجئ مستشفى الضبعة المركزي ويشيد بالجهود المبذولة

ايمن محمود

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى الضبعة المركزى يرافقه الدكتور حلمى أغا وكيل المديرية والدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والدكتور مصطفى عطية مدير إدارة الخدمات الطبية بحضور الدكتور محمد جاويش مدير المستشفى للاطمئنان على انتظام الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وكافة مستلزمات التشغيل.

حيث بدء وكيل الوزارة جولته بالمستشفى بالمرور على الاستقبال والطوارئ وقسم العنايه المتوسطه وحرص على التحدث مع المرضى وذويهم للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة ومدة انتظار الحالات بالإستقبال لتلقى الخدمة الطبية ومدى سرعة استجابة الأطقم الطبية ،.

وتأكد وكيل الوزارة من سرعة استجابة الأطقم الطبية للتعامل مع حالات الطوارئ وتوافر كافة الأجهزة الطبية والتجهيزات والفرش وتوافر الأدوية والمستلزمات .

كما تفقد قسم العناية المركزة والقسم الداخلى متابعا انتظام العمل بالقسم واتباع أساليب مكافحة العدوى ومعايير الجودة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية .

كما ناقش وكيل الوزارة ومدير المستشفى خطة العمل واحتياجات المستشفى ووجه وكيل الوزارة على ضرورة العمل على استحداث الخدمات الطبية المميزة بالمستشفى مؤكداً على أن المديرية تدعم كافة المنشآت الصحية بالمحافظة لتقديم خدمات طبية لائقة بأهالى المحافظة وزائريها.

كما أشاد بالجهود المبذولة والانتهاء من إنشاء سكن الأطباء بمستشفى الضبعة المركزى واستحداث جراحات الأوعية الدموية والمخ والأعصاب ، وتابع سيادته التجهيزات لإستحداث قسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

