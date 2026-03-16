الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صندوق الإدمان يختتم الدورى الرياضي للمتعافين من المخدرات

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

اختتم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات الدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، والذي أُقيم داخل مراكز «العزيمة» التابعة للصندوق، ببور فؤاد بمحافظة بورسعيد. 

وينظم الصندوق الدورى الرياضى في إطار المرحلة الجديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» تحت شعار «أنت قادر»، بهدف دعم المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية.

كما يستهدف الدوري الرياضي بث روح التحدي والإرادة بين المتعافين من خلال منافسات رياضية تجمع شباب المراكز العلاجية المختلفة، حيث فاز فريق مركز العزيمة بدمياط بالمركز الأول وتسلم كأس البطولة، فيما حصل فريق مركز العزيمة بأسوان على المركز الثاني.

وفي سياق متصل، يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تدريب المتعافين من الإدمان على عدد من الحرف المهنية التي يحتاجها سوق العمل، باعتبارها خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الصناعات والحرف الصغيرة.

ويأتي ذلك في إطار خدمات ما بعد العلاج التي يقدمها الخط الساخن «16023»، والتي تشمل التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع وإعلاء قيمة العمل، وذلك تحت إشراف متخصصين وأخصائيين نفسيين بالصندوق. ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة تؤهله للالتحاق بسوق العمل.

وتضم مراكز «العزيمة» ورشًا متخصصة لتدريب المتعافين على عدد من الحرف التي يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل، إلى جانب إطلاق مبادرة «بإيدينا» التي يقوم من خلالها المتعافون بتصميم وتنفيذ أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان التابعة للصندوق.

