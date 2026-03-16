قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء ليلة القدر للرزق والبركة.. اغتنم ليلة الـ 27 قبل فوات الأوان
شاهد.. أكبر تجمع للمسلمين في جنوب الهند احتفالا بمناسبة ليلة القدر
رئيسة وزراء اليابان: ندرس سبل ضمان سلامة السفن في مضيق هرمز
فرصة إستثنائية للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم غير الموفقين في الإختبارات والتدريبات
مصرع شخص جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي
الإيجار القديم .. مضاعفة القيمة وتحديد حد أدنى للزيادة الشهرية
مواقيت الصلاة.. اعرف موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16-3-2026
4 خطايا ارتكبها في رادس وروشتة عاجلة.. ما الذي يجب أن يصححه الأهلي قبل معركة الإياب أمام الترجي؟
رئيس الوزراء: الدبلوماسية المصرية تسطر صفحات مضيئة في تاريخ الوطن
انفجارات عنيفة في القدس إثر هجوم إيراني
صرف مرتبات مارس اليوم.. موعد الزيادة الجديدة
توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب
english EN
أخبار البلد

رئيس القومي للطفولة تشهد احتفالية اليوم العالمي للمياه

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تشهد احتفالية اليوم العالمي للمياه التي نظمتها وزارة الري
رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تشهد احتفالية اليوم العالمي للمياه التي نظمتها وزارة الري
أمل مجدى

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، بمناسبة اليوم العالمي للمياه 2026، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «دور المياه في تحقيق المساواة بين الجنسين».

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، من بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والأستاذ حسن رداد وزير العمل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسات الأكاديمية والإعلامية وممثلي المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن اختيار موضوع هذا العام، «دور المياه في تحقيق المساواة بين الجنسين»، يعكس أهمية ضمان الوصول العادل والآمن إلى المياه، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة النساء والفتيات وفرصهن في التعليم والصحة والعمل والمشاركة في التنمية. وأشارت إلى أن النساء والفتيات في كثير من المجتمعات يتحملن مسؤولية توفير المياه للأسرة، وهو ما يمثل عبئًا يوميًا قد يؤثر على فرص التعليم والعمل، مؤكدة أن الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي يُعد من الحقوق الأساسية للأطفال، لما له من تأثير مباشر على صحة الطفل ونموه وفرص تعليمه، مؤكدة أن تمكين الفتيات يرتبط بتوفير بيئة صحية وآمنة تبدأ من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه النظيفة.

وثمَّنت رئيسة المجلس المبادرات التي تجمع بين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتمكين الاقتصادي للمرأة، معربة عن تقديرها لوزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي على تنظيم هذا الحدث، ومتطلعة إلى المزيد من الشراكات التي تدعم جهود التنمية المستدامة وتمكين النساء والفتيات.

وخلال الاحتفالية، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة في التعامل مع تحدي نبات ورد النيل وتحويله إلى فرصة اقتصادية تخدم الأسر الأكثر احتياجًا وتسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال تحويله إلى منتجات يدوية متميزة. وأوضح أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري نفذ العديد من البرامج التدريبية في مجال تدوير نبات ورد النيل بمقر المركز وفروعه في المحافظات (كفر الشيخ، دمياط، دمنهور، وإسنا)، بمشاركة سيدات من المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج تدريبية مماثلة لتدريب المزيد من السيدات.

كما وجَّه الوزير الشكر للجهات المشاركة في إطلاق «مبادرة ورد الخير»، وهي الاتحاد الأوروبي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمة اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

واستعرض الوزير أبرز ملامح الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر (2.0)، والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، إلى جانب تطوير قدرات العاملين في إدارة المنظومة المائية وتعزيز وعي المواطنين بقضايا المياه. وأوضح أن المنظومة تعتمد على عشرة محاور رئيسية، تشمل: معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والإدارة الذكية، والتحول الرقمي، وتأهيل البنية التحتية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والحوكمة، وتنمية الموارد البشرية، وضبط نهر النيل وفرعيه، والتوعية، والعمل الخارجي.

كما استعرض نتائج ورشة العمل رفيعة المستوى بعنوان «خريطة طريق للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.. الرؤية الاستراتيجية للوزارة ومسار التحول»، والتي عُقدت في ديسمبر الماضي بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي الجهات التابعة لها، وأسفرت عن إعداد عدد من المشروعات ذات الأولوية التي تتماشى مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه، تمهيدًا لعرضها للتمويل من ميزانية الدولة أو الجهات المانحة، ومن بينها مشروع رقمنة المساقي ودراسة قابلية الشحن الاصطناعي للخزانات الجوفية بغرب الدلتا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى هامش الاحتفالية، تفقد الوزراء والحضور معرضًا للمنتجات اليدوية المصنوعة من نبات ورد النيل، والتي قامت بإنتاجها سيدات ريفيات سبق تدريبهن من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

كما شهدت الاحتفالية عرض فيلم قصير يستعرض أوجه التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي في مجال تدريب السيدات الريفيات على تدوير نبات ورد النيل وتحويله إلى منتجات يدوية.

وشهدت الفعالية كذلك إطلاق «مبادرة ورد الخير لتمكين المرأة في مجال المياه وتدوير ورد النيل»، والتي تهدف إلى تهيئة بيئات داعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع المياه، من خلال الربط بين إدارة الموارد المائية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بما يسهم في توفير مصادر دخل للأسر الأكثر احتياجًا.

كما تضمن برنامج الاحتفالية عقد حوار مفتوح بعنوان «المياه كمسار لتمكين المرأة»، شاركت فيه عدد من السيدات اللاتي عرضن قصص نجاحهن في الاستفادة من نبات ورد النيل وتحويله إلى منتجات يدوية بعد حصولهن على التدريب بمركز التدريب الإقليمي. وشهد الحوار أيضًا مشاركة فتيات «مبادرة دوي» التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث أضفت مشاركتهن بُعدًا مهمًا أثْرى النقاش.

القومي للطفولة سحر السنباطي الري وزارة الري المجلس القومي للطفولة والأمومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
