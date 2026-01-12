استخراج برنت تأمينات في 20 دقيقة .. رابط فوري

يرغب الكثيرمن الشباب في استخراج برنت تأمينات والذي تطلبه كافة المؤسسات وقطاعات العمل عند تعيين موظف جديد، وأصبح الآن يمكنك الاستعلام عن الرقم التأميني أونلاين واستخراج برنت تأمينات أونلاين.

ما هو برنت التأمينات؟

برنت التأمينات هو مستند رسمي يُستخدم في العديد من المعاملات الحكومية والخاصة ، سواء كنت باحثًا عن عمل، تستعد لاستخراج بطاقة التأمين الصحي، أو ترغب في التقديم على معاش أو دعم اجتماعي، فإن عمل برنت تأمينات يعد خطوة أساسية لا غنى عنها.



فائدة يرنت التأمينات

برنت التأمينات هو وثيقة رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، توضح فيها المدد التي قضاها الشخص تحت مظلة التأمينات، سواء كان موظفًا حاليًا أو سابقًا.

اين يمكني استخراج برنت التأمينات

تتوافر مكاتب التأمينات الاجتماعية في جميع المراكز والمدن، ويمكن التوجه لأي مكتب تابع لمحل الإقامة. وفي حال وجود صعوبة في الوصول إلى المكتب أو الحصول على الرقم التأميني، يمكن التوجه للمكتب الرئيسي بمحافظة الإقامة أو الفرع الرئيسي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالقاهرة في شارع الألفي بوسط البلد.

البيانات التي يحتويها برنت التأمينات

الاسم.

الرقم التأميني.

جهة العمل.

مدة الاشتراك.

المهن السابقة – إن وُجدت.

يتم طباعة برنت التأمينات من خلال طابعة مخصصة في مكاتب التأمينات أو يُمكن تحميله إلكترونيًا بصيغةPDF.

ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمينات؟

بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من البطاقة.

في بعض الحالات: خطاب من جهة العمل أو الجهة الطالبة.

خطوات استخراج برنت التامينات من المكتب

1- التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات تابع لمحل سكنك.

2- تقديم بطاقة الرقم القومي.

3- طلب استخراج البرنت التأميني من الموظف المختص.

4- استلام البرنت مختومًا ومعتمدًا خلال 10–20 دقيقة.

استخراج برنت تأمينات أونلاين

لمزيد من الراحة، أصبح استخراج برنت التأمينات اونلاين متاحًا الآن عبر:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة “استعلام عن الرقم التأميني” أو “بيان مدد الاشتراك“.

تحميل استخراج برنت التأمينات الاجتماعية مصر أون لاين بصيغة PDF.

على الرغم من إمكانية الاستعلام عن بيانات البرنت التأميني عبر الإنترنت، إلا أن الحصول عليه بشكل رسمي يتطلب زيارة المكتب المختص، حيث يشترط أن يكون مختوما بختم المكتب وتوقيع مديره ليكون صالحا للاستخدام في الإجراءات الرسمية.



كيف أحصل على برنت تأمينات؟

بعض الجهات الحكومية أو الخاصة لا تزال تطلب نسخة ورقية رسمية مختومة من مكتب التأمينات.

وفي هذه الحالة، يتوجب على المواطن التوجه إلى المكتب التابع له وفقًا لمحل الإقامة، مصطحبًا أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، حيث يتم إصدار الشهادة بختم رسمي وتوقيع معتمد.

استخراج برنت تأمينات أول مرة

إذا كنت بحاجة إلى برنت تأميني مختوم ومعتمد، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل إقامتك.

2. تقديم طلب استخراج برنت تأمينات إلى الموظف المختص.

3. تسليم الأوراق المطلوبة

4. استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.