قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج شهادة الجيش 2026.. الخطوات والرسوم

استخراج شهادة الجيش من المنزل 2026..الخطوات والرسوم
استخراج شهادة الجيش من المنزل 2026..الخطوات والرسوم
عبد العزيز جمال

 استخراج شهادة الجيش 2026 إلكترونيًا، خدمة يبحث عنها الكثير من الشباب الذين يريدون استخراج شهادة الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء من المنزل، دون الحاجة للتوجه إلى مكتب التجنيد. 

تتيح هذه الخدمة تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد.

شهادة الجيش

خطوات استخراج شهادة الجيش من المنزل 2026

لاستخراج شهادة الجيش من المنزل عبر الإنترنت، اتبع الخطوات التالية:

  1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع https://www.mod.gov.eg/
  2. الدخول إلى هيئة التنظيم والإدارة واختيار "إدارة التجنيد والتعبئة".
  3. اختيار الخدمة المطلوبة وهي "استخراج شهادة الخدمة العسكرية".
  4. تسجيل البيانات الشخصية والأسرية بشكل دقيق لضمان سرعة معالجة الطلب.
  5. متابعة حالة الطلب عبر الإنترنت باستخدام رقم الطلب الذي تحصل عليه بعد التسجيل.

تكلفة استخراج شهادة الجيش من المنزل 2026

تبلغ رسوم استخراج شهادة الجيش من المنزل 100 جنيه للشهادة الورقية، أما الشهادة المصغرة فتصل رسومها إلى 150 جنيهًا. ويمكن سداد هذه الرسوم بعدة طرق:

  • الدفع عبر الإنترنت أثناء تقديم الطلب.
  • الدفع من خلال منافذ خدمة فوري.
  • التوجه إلى قسم التجنيد والتعبئة لدفع الرسوم يدويًا.

أماكن استلام شهادة الجيش بعد تقديم الطلب إلكترونيًا

على الرغم من أن الخدمة إلكترونية، يجب على المتقدمين التوجه إلى قسم التجنيد في مديرية الأمن التابع لها لاستلام الشهادة.

 بعد تقديم الطلب، سيظهر رقم يجب الاحتفاظ به لتقديمه عند الاستلام.
 

شهادة الجيش

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيش من المنزل 2026

  • لتجنب رفض الطلب، يجب تجهيز المستندات التالية:
  • صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للأب.
  • بطاقة الخدمة العسكرية "6 جند" من مكتب التجنيد.
  • بيان قيد عائلي للأب أو الزوجة في حالة العائلة المشتركة.

تجديد شهادة الجيش إلكترونيًا

لمن يرغب في تجديد الشهادة أو استخراج بدل فاقد، يمكن اتباع نفس خطوات التقديم الإلكتروني، مع تقديم مستندات إضافية عند الحاجة، مثل:

  • نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

طرق دفع الرسوم إلكترونيًا

  • توفر الخدمة عدة طرق دفع لتسهيل الإجراءات:
  • الدفع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
  • استخدام منافذ خدمة فوري المنتشرة في مختلف المحافظات.

مميزات الخدمة الإلكترونية

  • توفر الخدمة الإلكترونية العديد من المزايا:
  • استخراج الشهادة من المنزل دون الحاجة للتوجه لمكتب التجنيد.
  • تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.
  • مرونة في تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيًا.
  • الحصول على شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء بسرعة وكفاءة.

تعد خدمة استخراج شهادة الجيش من المنزل 2026 خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين الحصول على شهادتهم بسرعة وسهولة، مع تسديد الرسوم إلكترونيًا أو من خلال منافذ الدفع، مما يقلل الوقت المستغرق في الإجراءات التقليدية

شهادة الجيش استخراج شهادة الجيش استخراج شهادة الجيش 2026 تكلفة استخراج شهادة الجيش من المنزل أماكن استلام شهادة الجيش تكلفة استخراج شهادة الجيش استخراج شهادة الجيش من المنزل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

عمرو عبد الجليل يحتفل بعيد ميلاده وسط فريق عمل "السرايا الصفرا

عمرو عبد الجليل يحتفل بعيد ميلاده وسط فريق عمل السرايا الصفرا

Joy awards 2026

قبل انطلاقه .. تفاصيل حفل توزيع جوائز joy awards 2026

النجمة إلهام شاهين

إلهام شاهين تكشف لــ صدي البلد مصير فيلم الحب كله

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد