جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
نقيب المهندسين: شطب المتهم بإنهاء حياة مهندس كرموز بالإسكندرية من النقابة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025
عبد العزيز جمال

يبحث المكثيرون عن تفاصيل استخراج شهادة الجيش إلكترونيًا، لتسهيل حصول المواطنين على شهادة الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء من المنزل، دون الحاجة للتوجه إلى مكتب التجنيد، وتتيح هذه الخدمة تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد.

طريقة استخراج شهادة الجيش بدل فاقد أونلاين (رابط رسمي)

خطوات استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025

لاستخراج شهادة الجيش من المنزل عبر الإنترنت، اتبع الخطوات التالية:

  1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع. https://www.mod.gov.eg/ 
  2. الدخول إلى هيئة التنظيم والإدارة واختيار "إدارة التجنيد والتعبئة".
  3. اختيار الخدمة المطلوبة وهي "استخراج شهادة الخدمة العسكرية".
  4. تسجيل البيانات الشخصية والأسرية بشكل دقيق لضمان سرعة معالجة الطلب.
  5. متابعة حالة الطلب عبر الإنترنت باستخدام رقم الطلب الذي تحصل عليه بعد التسجيل.

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تبلغ رسوم استخراج شهادة الجيش من المنزل 100 جنيه للشهادة الورقية، أما الشهادة المصغرة فتصل رسومها إلى 150 جنيهًا. ويمكن سداد هذه الرسوم بعدة طرق:

  • الدفع عبر الإنترنت أثناء تقديم الطلب.
  • الدفع من خلال منافذ خدمة فوري.
  • التوجه إلى قسم التجنيد والتعبئة لدفع الرسوم يدويًا.

أماكن استلام شهادة الجيش بعد تقديم الطلب إلكترونيًا

على الرغم من أن الخدمة إلكترونية، يجب على المتقدمين التوجه إلى قسم التجنيد في مديرية الأمن التابع لها لاستلام الشهادة، بعد تقديم الطلب، سيظهر رقم يجب الاحتفاظ به لتقديمه عند الاستلام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيش من المنزل 2025

لتجنب رفض الطلب، يجب تجهيز المستندات التالية:

  • صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للأب.
  • بطاقة الخدمة العسكرية "6 جند" من مكتب التجنيد.
  • بيان قيد عائلي للأب أو الزوجة في حالة العائلة المشتركة.

تجديد شهادة الجيش إلكترونيًا

لمن يرغب في تجديد الشهادة أو استخراج بدل فاقد، يمكن اتباع نفس خطوات التقديم الإلكتروني، مع تقديم مستندات إضافية عند الحاجة، مثل:

  • نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

طرق دفع الرسوم إلكترونيًا

توفر الخدمة عدة طرق دفع لتسهيل الإجراءات:

  • الدفع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
  • استخدام منافذ خدمة فوري المنتشرة في مختلف المحافظات.

مميزات الخدمة الإلكترونية

توفر الخدمة الإلكترونية العديد من المزايا:

  • استخراج الشهادة من المنزل دون الحاجة للتوجه لمكتب التجنيد.
  • تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.
  • مرونة في تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيًا.
  • الحصول على شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء بسرعة وكفاءة.

تعد خدمة استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025 خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين الحصول على شهادتهم بسرعة وسهولة، مع تسديد الرسوم إلكترونيًا أو من خلال منافذ الدفع، مما يقلل الوقت المستغرق في الإجراءات التقليدية.

 

استخراج شهادة الجيش خطوات استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025 تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 أماكن استلام شهادة الجيش الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيش من المنزل

