أخبار البلد

كيفية استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025

الشهادة الصحية للزواج
الشهادة الصحية للزواج
محمد غالي

تعد الشهادة الصحية للزواج من أهم المستندات الرسمية التي يجب على العروسين استخراجها قبل عقد القران، إذ تشترطها الجهات المختصة للتأكد من سلامة الطرفين صحيا وقدرتهما على الزواج وإنجاب أطفال أصحاء.

 وتصدر الشهادة من مكاتب ووحدات وزارة الصحة والسكان المنتشرة في مختلف المحافظات، بعد خضوع الزوجين لمجموعة من الفحوصات الطبية المعتمدة.

الشهادة الصحية للزواج

تتضمن الفحوصات المطلوبة في شهادة الفحص الطبي للزواج قياس الوزن والطول، وتحليل السكر في الدم، وتحديد فصيلة الدم، إلى جانب فحص فيروسي الإيدز وفيروس سي وفيروس بي، وتحليل نسبة الهيموجلوبين، وفحص توافق عامل Rh، بالإضافة إلى تحليل خاص بمرض أنيميا البحر المتوسط المعروف بالثلاسيميا، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أي أمراض وراثية أو معدية قد تؤثر على الصحة العامة أو على الأبناء مستقبلا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الشهادة تستخرج من الوحدات الصحية التابعة للوزارة والمخصصة لفحص المقبلين على الزواج، ويمكن لأي من الطرفين التوجه بشكل منفصل دون الحاجة إلى وجود الطرف الآخر أثناء إجراء الفحص. 

وزارة الصحة والسكان

ويشترط تقديم بطاقة الرقم القومي الأصلية وصورة منها للطرفين، مع سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 350 جنيها تشمل جميع التحاليل وطباعة الشهادة، إلى جانب إحضار صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 عند استلام النتيجة.

ويتم استلام الشهادة عادة بعد مرور أسبوع من إجراء الفحوصات، إذ تراجع النتائج بواسطة الفرق الطبية المختصة للتأكد من اكتمال البيانات وصحة الفحوصات. 

وتحتوي الشهادة على بيانات العروسين الأساسية مثل الاسم والرقم القومي والنوع والجنسية والعنوان ورقم الهاتف، إضافة إلى نتائج التحاليل وإقرار من الطبيب يفيد بإبلاغ الطرفين بنتائج الفحص وتوصياته الطبية، فضلا عن توقيع الطرفين على إقرار يفيد باطلاعهما الكامل على النتيجة.

الشهادة الصحية للزواج 2025

وأكدت وزارة الصحة أن الشهادة الصحية للزواج تعد صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويجب استخراج شهادة جديدة في حال مرور تلك المدة دون إتمام عقد القران. 

كما يمكن في حالة فقد الشهادة التوجه إلى الوحدة الصحية التي تم استخراجها منها مسبقا لاستصدار بدل فاقد بعد التأكد من الهوية ومطابقة البيانات.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن مكاتب ووحدات الفحص الطبي الأقرب إلى محل إقامتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة 100 مليون صحة من خلال الرابط التالي:
(https://100millionseha.eg/marriage/awareness/details/26)

وتدعو وزارة الصحة جميع المقبلين على الزواج إلى ضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية ضمن إطار الوعي الصحي المجتمعي، بما يسهم في بناء أسر سليمة خالية من الأمراض الوراثية والمعدية، وبما يحقق أهداف الدولة في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض قبل حدوثها.

أحمد سعد
مهرة مدحت
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
