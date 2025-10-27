قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاروخ بوريفيستنيك يشعل التوتر بين موسكو وواشنطن| روسيا تؤكد استقلالها العسكري.. وترامب يدعو بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها
إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
الخطيب: ياسين منصور كان سيترشح لرئاسة الأهلي لولا عدولي عن قراري
مناشدة للحكومة.. مطلوب 3 أيام إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير
الخطيب يكشف عن تطورات حالته الصحية ويؤكد ضرورة التوازن بين عمله بالنادي وصحته

كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة، عن تفاصيل حالته الصحية لأول مرة، مؤكداً أن نتائج الفحوص الطبية الأخيرة دفعته للتفكير في وضعه الصحي قبل أي اعتبار آخر.

وفي حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار" في برنامج "الصورة"، صرح الخطيب أنه تقدم بطلب لآخر مجلس إدارة حضرته بعدم استكمال العمل بسبب سوء نتائج فحوصه الطبية، مشيراً إلى أن طبيبه المعالج أوصى بضرورة التوقف عن العمل فوراً.

وقال الخطيب: "نتائج الفحوص الطبية الأخيرة دفعتني للتفكير في حالتي الصحية قبل النادي لأول مرة منذ دخولي الأهلي عام 1971. كنت أعمل ساعات طويلة تتراوح بين 8 و12 ساعة يومياً، والآن لن أتمكن من مواصلة العمل بنفس الوتيرة".

وأشار إلى أنه يسعى حالياً لتحقيق توازن بين صحته وتواجده في النادي، كما كان يفعل الراحل صالح سليم، مؤكداً: "أحاول الآن عمل توازن بين صحتي وتواجدي في النادي".

وحكى الخطيب عن مسيرته الصحية الطويلة، قائلاً إنه أجرى جراحة لإزالة ورم في المخ بألمانيا في 1 فبراير 2012، وهو نفس اليوم الذي شهد أحداث بورسعيد، كما أجرى خمس عمليات في العمود الفقري، ثلاث منها في منطقة الظهر واثنتان في الرقبة، بين مصر وألمانيا. 

وأضاف أن ظروفه الصحية كانت صعبة منذ أبريل 2023، حيث يخضع لفحوصات دورية كل ستة أشهر، وكانت آخرها في أكتوبر من نفس العام.

وأوضح الخطيب أن ضغط العمل ووفاة زميله الراحل العامري فاروق صعّبا عليه الحصول على فترة إجازة طويلة، مؤكداً أنه منذ ذلك الحين يحاول موازنة التزامه بالنادي مع متطلبات صحته.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الضرائب

الضرائب تصدر دليلًا توضيحيًا شاملاً لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء

ابني بيتك

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد أعمال الطرق بمنطقة ابني بيتك 7

التمثيل التجاري

التمثيل التجاري المصري يؤكد التزامه بالشفافية وانتقاء أفضل الكفاءات خلال اختبارات الملحقين التجاريين لعام 2025

بالصور

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين تسبب السرطان

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

