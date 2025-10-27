بعض الحالات لا بد من تطبيق القانون.. إيهاب رمزي: الجلسات العرفية تهدىء من نفوس الأطراف وتحقن الدماء

أكد النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، أنه ليست كل الجلسات العرفية تسير مع القانون، مشيرا إلى أن الجلسات العرفية تهدىء من نفوس الأطراف وتحقن الدماء، لكن في بعض الحالات ليست فى حاجة للجلسات العرفية وتطبيق القانون يكون الأقوى.

وقال إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك واقعة حدقت في إحدى القرى بمحافة المنيا، وتتضمن شخص قبطى تعرف على فتاة مسلمة داخل قرية، حيث رأى المجتمع أن هذه العلاقة آثمة وبالتالى تدخل أشخاص بتأجيج النفوس باعتبار أن لهم أهداف.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه تم تهدأة الأطراف والأمر انتهى من ناحية تأجيج النفوس.