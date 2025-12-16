تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بالقبض على والدها دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله إحدى السيدات قيام قوة أمنية من رجال الشرطة بإقتحام مسكن والدها وتحطيم محتوياته وإلقاء القبض عليه دون سند قانونى بدمياط .



بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات .. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 الجارى تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفقاً لإجراءات مقننة من ضبط المذكور (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر) ، وبحوزته (10 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – هيدرو" - فرد خرطوش) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كما أمكن تحديد وضبط (القائمة على تصوير ونشر مقطع الفيديو – مقيمة بمحافظة كفر الشيخ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.





