انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل

تسعى الحكومة المصرية لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وتقليل الاستيراد ، وبالفعل بدأ ظهور مؤشرات إيجابية فى هذا الصدد.

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها للوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنع ارتفاع أسعارها.

ولفت "أبوصدام " خلال تصريحات له ، إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ارتفعت في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 15% تقريبا، حيث كانت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء عام 2020 نحو 54% تقريبا ووصلت عام 2025 إلى 69% تقريبا.

وأضاف "نقيب الفلاحين " أن أهم الأسباب التي أدت لتقليص الفارق بين الانتاج والاستهلاك كان جهود الحكومة الكبيره في توفير سلالات من المواشي وتحسين السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالميه وفيرة الانتاج في اللحوم والالبان، ما ساهم في تحسين السلالات المحليه وزيادة الانتاج، بالاضافة الي قروض مشروع البتلو بفائدة 5% والذي قلل ذبح صغار المواشي وأدخل مربين جددا للقطاع.

ذبح إناث المواشي

وأشار ابوصدام إلى أن الرقابة الصارمة قلصت ظاهرة ذبح اناث المواشي الا للضرورة وساهم صندوق التأمين علي الماشية في تخفيف الاعباء عن المربين وجذب مستثمرين جدد للقطاع وتعويض المتضررين من المربين المؤمن علي مواشيهم حال مرض مواشيهم او نفوقها .

منع انتشار الأوبئة

وأكد حسين عبدالرحمن أن القوافل الزراعية الشامله التي تنتهجها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة بمصاحبة قوافل بيطريه ساعدت في منع انتشار الأوبئه وتخفيف الاضرار واستقرار القطاع والوقوف علي مشاكل المربين علي الارض وزيادة التوعية والإرشاد بطرق التغذية السليمه وطرق الوقاية من الامراض ومزايا السلالات الجديدة وكيفية زيادة دخل المربين وزيادة انشاء مصانع الاعلاف وتدوير مخلفات المواشي لصناعة اسمدة عضويه بما يضيف دخلا للمربي ويحفزه للاستمرار في تربية المواشي.