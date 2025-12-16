قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

أسعار اللحوم البلدي في أسواق الوادي الجديد اليوم

لحوم ارشيفيه
لحوم ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد  استقرارًا واضحًا في أسعار اللحوم البلدية بمختلف أنواعها، مع انتظام حركة البيع والشراء داخل المجازر والمحال المرخصة في كافة مراكز المحافظة، وجاء هذا الثبات في ظل وفرة المعروض من اللحوم واستقرار معدلات الطلب منذ مطلع الشهر الجاري.

انتظام النحر وتوافر المعروض يحافظان على الأسعار

أوضح عدد من الجزارين بالوادي الجديد، أن انتظام عمليات الذبح داخل المجازر الحكومية والمجازر الخاصة المرخصة ساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، مشيرين إلى أن الكميات المطروحة من اللحوم كافية لتغطية الطلب في المدن والقرى دون أي نقص. 

وأضافوا أن تراجع الطلب الطفيف بعد انتهاء مواسم المناسبات والعطلات ساهم بدوره في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

طرح كميات إضافية بالمنافذ التموينية

وفي سياق الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء على المواطنين، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية باىوادى الجديد، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15% عن السوق الحر، لتوفير بدائل مناسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.


الكندوز البلدي: من 380 إلى 420 جنيهًا

الكبدة البلدي: من 365 إلى 450 جنيهًا

الضأن: من 385 إلى 450 جنيهًا

الجملي: من 320 إلى 360 جنيهًا

اللحوم البلدية العادية: من 300 إلى 350 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة داخل محافظة الوادي الجديد، أن توجيهات محافظ الوادى الجديد، بضرورة مراقبة الأسواق بكل حزم وتوفير اللخوم بأسعارها المعتادة دون أي مغالاة والعمل علي تفعيل حنلات تموينية متكررة لضبط الأسواق ومتع دخول بضائع غير صالحة للأسواق.

رفع اشغالات
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
محافظ الشرقية
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
