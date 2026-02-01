بعد تفكيك كوبري السيدة عائشة..خبير يكشف سبب الخطوة وأثرها على القاهرة التاريخية

أكد الدكتور أحمد صدقي، خبير إدارة التراث، أن أعمال التطوير الحالية في منطقة السيدة عائشة تمثل جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى ربط مناطق القاهرة التاريخية ببعضها البعض، مشيرًا إلى أن إزالة كوبري السيدة عائشة ليست هدفًا بحد ذاته، بل هي جزء من معالجة عمرانية أكبر تهدف لتحسين المنطقة.

الكباري العلوية حلول مؤقتة لم تُعالج الأزمة

وقال صدقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن الكباري العلوية كانت حلولًا مؤقتة لمشاكل المرور، لكنها لم تُعالج الجذور الحقيقية للأزمة العمرانية التي تعاني منها المنطقة.

التطوير كجزء من "مناطق التدخل العمراني"

وأوضح خبير التراث أن ما يحدث الآن يعد جزءًا من استراتيجية تطوير ما يُعرف بـ "مناطق التدخل العمراني" أو Action Areas، وهي مناطق يتم تطويرها بشكل مترابط لتصبح محركات إيجابية تؤثر على المحيط بأكمله، مشيرًا إلى أن منطقة السيدة عائشة ترتبط بشكل تاريخي وعمراني مع مناطق مثل الصليبة والخليفة وابن طولون والدرب الأحمر، وصولًا إلى عين الصيرة ومتحف الحضارات.

إنشاء تجربة عمرانية وسياحية متكاملة

وأضاف أن تطوير هذه المناطق التراثية سيسهم في خلق تجربة عمرانية وسياحية متكاملة، بدلاً من التعامل مع كل منطقة على حدة، مما سيساعد في إبراز القيمة التاريخية الكبيرة لتلك الممرات التراثية.

تطوير المدافن التاريخية بحذر شديد

وشدد صدقي على ضرورة الحذر الشديد عند تطوير مناطق المدافن التاريخية، حيث أن بعض المقابر والأحواش التي تعود إلى القرنين 19 و20 تحمل قيمة معمارية وفنية هامة، حتى وإن لم تكن مسجلة كآثار.

التخفيف من الأحمال المرورية للحفاظ على المباني الأثرية

وأشار إلى أن وجود الكوبري كان يسبب اهتزازات مرورية أثرت سلبًا على المباني الأثرية المحيطة، موضحًا أن تخفيف الأحمال المرورية عن قلب القاهرة التاريخية سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على المباني ذات الحوائط الحاملة والمنشآت الأثرية الحساسة.