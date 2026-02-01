قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
توك شو

بعد تفكيك كوبري السيدة عائشة..خبير يكشف سبب الخطوة وأثرها على القاهرة التاريخية

منار عبد العظيم

أكد الدكتور أحمد صدقي، خبير إدارة التراث، أن أعمال التطوير الحالية في منطقة السيدة عائشة تمثل جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى ربط مناطق القاهرة التاريخية ببعضها البعض، مشيرًا إلى أن إزالة كوبري السيدة عائشة ليست هدفًا بحد ذاته، بل هي جزء من معالجة عمرانية أكبر تهدف لتحسين المنطقة.

الكباري العلوية حلول مؤقتة لم تُعالج الأزمة

وقال صدقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن الكباري العلوية كانت حلولًا مؤقتة لمشاكل المرور، لكنها لم تُعالج الجذور الحقيقية للأزمة العمرانية التي تعاني منها المنطقة.

التطوير كجزء من "مناطق التدخل العمراني"

وأوضح خبير التراث أن ما يحدث الآن يعد جزءًا من استراتيجية تطوير ما يُعرف بـ "مناطق التدخل العمراني" أو Action Areas، وهي مناطق يتم تطويرها بشكل مترابط لتصبح محركات إيجابية تؤثر على المحيط بأكمله، مشيرًا إلى أن منطقة السيدة عائشة ترتبط بشكل تاريخي وعمراني مع مناطق مثل الصليبة والخليفة وابن طولون والدرب الأحمر، وصولًا إلى عين الصيرة ومتحف الحضارات.

إنشاء تجربة عمرانية وسياحية متكاملة

وأضاف أن تطوير هذه المناطق التراثية سيسهم في خلق تجربة عمرانية وسياحية متكاملة، بدلاً من التعامل مع كل منطقة على حدة، مما سيساعد في إبراز القيمة التاريخية الكبيرة لتلك الممرات التراثية.

تطوير المدافن التاريخية بحذر شديد

وشدد صدقي على ضرورة الحذر الشديد عند تطوير مناطق المدافن التاريخية، حيث أن بعض المقابر والأحواش التي تعود إلى القرنين 19 و20 تحمل قيمة معمارية وفنية هامة، حتى وإن لم تكن مسجلة كآثار.

التخفيف من الأحمال المرورية للحفاظ على المباني الأثرية

وأشار إلى أن وجود الكوبري كان يسبب اهتزازات مرورية أثرت سلبًا على المباني الأثرية المحيطة، موضحًا أن تخفيف الأحمال المرورية عن قلب القاهرة التاريخية سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على المباني ذات الحوائط الحاملة والمنشآت الأثرية الحساسة.

الدكتور أحمد صدقي إدارة التراث ربط مناطق القاهرة التاريخية

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
