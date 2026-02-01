التعليم تعلن خطوات مراجعة استمارة الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات مراجعة استمارة الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة ما يلي :

يقوم الطالب بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية بكافة مشتملاتها ، والتي تم طباعتها من موقع وزارة التربية والتعليم ، إلى مسئول شئون الطلبة في المدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونياً ، وتسليم أصل شهادة ميلاد حديثة ( كمبيوتر) وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وعدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم ، على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة في الاستمارة الإلكترونية ، مدون اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية .

يلتزم الطالب و ولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات استمارة الثانوية العامة 2026 والخاص بعدم حيازة المحمول أو أي اجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك

تعتمد المدارس استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها

على المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بـ استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي :

- الشعبة ( مواد التخصص)

- اللغة الأجنبية الأولى

- اللغة الأجنبية الثانية

- الديانة

- المواد المترجمة

- مواد الرسوب للطلاب الراسبين

على الطالب أن يوضح في استمارة الثانوية العامة 2026 اللغة الاجنبية الأولى ( الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية ) ، واللغة الأجنبية الثانية ( الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية - الصينية ) التي يرغب الطالب الامتحان فيها ، وإذا كان الطالب معفي من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الاعفاء بأستمارة التقدم ويوضح الشعبة التي يؤدي الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية

يسجل طلاب مدارس اللغات في الاستمارة الإلكترونية المواد التي سوفيؤدون الامتحان فيها باللغة الاجنبية الأولى

يتم سداد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان دجات رسوب عن كل طالب ( راسب قيد) على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة المركزية للامتحانات

على المرشد التعليمي وشئون الطلبة بالمدرسة وأقسام شئون الطلبة والامتحانات بالادارات التعليمية التأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الادارات التعليمية على امتحاناتها ، وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف 150 د امتحانات الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية على أن تكون المدرسة وشئون الطلبة بالادارة التعليمية مسئولين عن صحة هذه البيانات

بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم في الصف الثاني الثانوي من مديرية اخرى فعلى شئون الطلبة والامتحانات بالادارة التعليمية ، والتأكد من ارفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم موضحا بها الشعبة واللغة الثانية مع كشوف 150 د امتحانات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 ، هو آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يبدأ الطلاب تسليم استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس من الأحد 8 فبراير 2026