الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

يحل فريق الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي اليوم الأحد على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


موعد مباراة المصري والزمالك

مباراة المصرى والزمالك تقام فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


نتيجة مباراة الزمالك والمصرى

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والمصري قد انتهت بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي أُقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليبقى الصراع مفتوحًا على صدارة المجموعة قبل لقاء الإياب.

المصري يتصدر المجموعة

ويتصدر المصري البورسعيدي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم كايزر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل زيسكو يونايتد المجموعة دون رصيد من النقاط.

الزمالك الاهلي المصري البورسعيدي

