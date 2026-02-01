إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم

كشف الإعلامي إسلام صادق عن مفاجأة بشأن اللاعب إمام عاشور وأزمته مع القلعة الحمراء.

إسلام صادق

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "معلومة مؤكدة أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم إذا لم ينه أزمته مع الأهلي وهو أحد الأسباب الرئيسية لانتظام اللاعب في التدريبات منفردا!".

وكان قد كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة تخص أزمة إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل الجدل حول تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، في تصريحاته التلفزيونية، إن إمام عاشور تعرض لإصابة سابقة خلال مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصيب بكسر في عظمة الترقوة خلال مواجهة إنتر ميامي.

وأكد أن النادي الأهلي تكفّل بكامل تكاليف العملية الجراحية لعلاج اللاعب في الكتف، موضحًا أن الجراحة لم تكن على نفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بل دفع الأهلي جميع المصاريف، بل وخصص جزءًا كبيرًا من عائدات الفريق من البطولة لعلاج إمام عاشور.

وأضاف أن الأهلي لم يتأخر مطلقًا في تقديم الدعم الطبي والمالي للاعب، مشيرًا إلى أنه عقب شفائه من الإصابة تعرض إمام عاشور لفيروس «A»، ما أبعده عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي فترة غيابه وعدم الجاهزية الكاملة إلى نحو ثمانية أشهر قبل أن يبدأ تدريجيًا في استعادة مستواه.