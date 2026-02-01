شمس البارودي تكشف سر رفضها اللقاء التليفزيوني بعد وفاة حسن يوسف

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن سبب رفضها إجراء مقابلة تليفزيونية بعد أدائها صلاة الاستخارة مع إحدي المذيعات عقب وفاة زوجها الفنان حسن يوسف.

وكتبت شمس البارودي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "هل شعر أحد بحلاوة وعمق هذا الحديث (اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا)؟ الدنيا كلها بما فيها ومن فيها إلى أين!!! ولما كلما أقبلت عليّ أدبر منها وكأنها تجري لتلحق بي فأدركتنى وهي زاهية نضرة حانية تقبل ببريق تهفو وتتشوق له كل نفس محبة لبهجة حياة سوية لا تشوبها شائبة، إلا أن ركعتي استخارة أجدنى أحجم عن هذا الإقبال ولتوضيح قولى عرض علىى بعد ذهاب حبيبي للدار الأخره أظهر في إحدى البرامج المحترمه جدآ الراقية جدا ومقدمته مذيعة زاءعة الصيت جميلة راقية تتمنى آى من النجمات على الساحه الآن أو القداما كحالتى الظهور معها ولأنى يرتجف قلبي أن اتواجد بداخل استديوا تصوير أبلغت إن أراد الله سيكون اللقاء بالمنزل هذآ تانى عرض بعد ذهاب حبيبي وسبقه عرض أيام العدة.

وتابعت :" **أربع أشهر وعشرة أيام ** وكان من معد لإعلاميه لاتقل نجومية وصيت وإحترام وقدر كعرض الآن واجلت لأرى ماتؤل له الاستخارة واغراء العرض ماديا على أن يكون اللقاء في صالون بيتى المتواضع وتفكير ينصب أى شيء بعد الاستخارة هو كله نفع لأب.نائ فحبيبي بعد الله أمن لى مايعيننى على متطلبات الحياة بدونه"

وأكملت:" أنا أحب سماع آراء ابنائي في أى أمر واناقشهم كما كنت مع حبيبي الآراء متباينة بين هذا وذاك نارى تأجل محمود يقترح بشكل عملى عمر يرفض تماما ليه ياحبيبي بابا في حياته كان موافق وأنا الكنت بعتذر وأحكى له أمثله لأ ياماما ده في البيت ياحبيبي ياغالي وأى تقدير مادى أوافق أنا عليه هو لكم لأ ياماما ماينفعش أرجوكى عارف الإعلامية المذيعه محترمه جدا وفى قناة كبيره جدآ بس لأ ياماما ياحبيبتي بلاش أرجوكى اخواتك موافقين بس بتحفظات أنا لأ يا أمى ياحبيبتي ".

وأضافت:" حسم الأمر دى نتيجة الاستخارة والله يا أبني ارتحت لرايك أنا كنت خايفه أكون مقصرة في حقكم أنا طبيعتى بتشحتف بسرعه ولو كان في الأمر خير آلدنيآ لقضي بدون نقاش ما أنا سبت ٢٠ مليون في عرض برنامج أيام الرئيس مرسي بالاستخارة وكان حبيبي موافق وهى الحمدلله مستورة بعزة وكرم ولطف الله أكيد النبت الطيب له أثر أبي جميل البارودى كان طيب طيب لدرجة أسمع هذآ الوصف من طفولتى وأنا في أولى ثانوى بحلوان خمسة عشر سنة ذاهبه لآخر شارع تسعه اشترى أشياء من المكتبه كنت اقود العجله أبي علمنى ركوبها وأحنا في المعادى قبل انتقالنا لمدة ثلاث سنوات فقط بحلوان وبعدها لفيلا سراي القبه وقعت كتير واتعورت في روكبي كتير بس بقيت استاذه في قيادة العجله وأنا سايبه قدايه أى والله المهم صاحب المكتبه قالى أنتى بنت الراجل الطيب حتي الشيخ الشعراوى في مجلس العلم يسأل حبيبي فين حماك الراجل الطيب أبي كآنت دمعته قريبه وأول مره اشوفه بكاء بشحتفه بعد عودته من حج القرعه وجالس حبيبي على فوتيه في صالون فيلا سراي القبه ونحن بناته حوله جالسين على الأرض يسمع المنشد الكحلاوى * لأجل النبي * يبكى أبي بشحتفه وأنا أبكى لبكاؤه بس مش فاهمه ليه طبعا فهمت بعد كده افتكرت الموقف ده لأن في لحظه اتشحتفت مع عمر وحبكى ظل حبيبي يبوس دماغى ويحضنى أوعى تزعلى منى يا أمى أنا بخاف عليكي ياحبيبتي لحد مانزل راجع بيته يكلمنى وهو في الطريق زعلانه ياماما لأ ياحبيبي والله خلاص أنت وصلتنى لنتيجة الاستخارة وأنا مش زعلانه والله يوصل بيته يكلمنى ماما أنا حاسس بالذنب أنتى زعلانه والله ياابني لأ ياضنايا أنت أغلى عندى من كنوز آلدنيآ يقوم (((الحنين))) ماحبيبي حسونه كان مسمى عمر الحنين يصحي الصبح يسأل على عمر اخبار الحنين إيه ؟ ومحمود الجدع وعبدالله الشهم ونارى ست البنات كل بلقبه الله وأكبر ماشاءالله النتيجه ((( اللهم لاتجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ))) أحفظ لى فلذات كبدى فما الدنيا إلا ساعه ** كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم فسأل العادين * قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون **صدق ربي العظيم الكريم".



وكانت قد كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن مواقف إنسانية مع زوجها الفنان الراحل حسن يوسف.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “شكرا يا حبيبي شكرا يا حب عمري شكرا لحبك واحتوائك وعطاؤك وحنانك وثقتك في بلا حدود شكرا لهذا الكم من الثقه في أرائي شكرا ياحبيبي منحتنى حرية إتخاذ كثير من القرارات بحب سواء لنفسي أو للعائلة هل فقط لأن ما أحب يريحني وأنت كل ماتفعله معى مايسعدنى ام لثقتك في”.

وروت شمس البارودي موقف جمعها بالراحل حسن يوسف: “كان ذاهب يكرم في مسقط رأس أبي دمشق موقع نسجت فيه بدايات قصة العشق أراد اصطحابي معه مردد هناخد ناريمان تشوف مكان بداية عشقي لك، ورأت ناريمان المكان كان يشاور لها حبيبي هذا هو الاوتيل ألذي شهد البداية وطبعا احتفلت بنا العائلة بيت عمو جودت البارودي هانيا وعمر واسرهم ووالدتهم واعطاني عمر عريضة النسب النبوى لعائلة البارودي مختومه من القاضي الشرعي بدمشق فرحت بهآ عمتى إلهام عند عودتنا للقاهرة”.

وأضافت: “ماهذه الثقة والحب ماهذا الاحتواء كيف كانت صحبتك هينه لينه سهله كيف كان حبك وثقتك مصدر أمان وراحة واطمئنان كيف كنت يارجل ولا كل الرجال أين راحتى تكون هيا راحتك ماعشته معك مهما كان من حولى يراه لن يصلوا لما فعلته بي لقد جعلت حبي لك يسري في دمى”.

وتطرقت شمس إلى قرارها بالاعتزال بعد عودتها من أداء العمرة مع والدها، في وقت كان زوجها حسن يوسف يستعد لبدء تصوير فيلم جديد من إنتاجه وإخراجه لها، وكتبت: “بعد عودتى من العمره مع أبي كنت منتظرنى لنبدأ فيلم اعددته لى إنتاجك وإخراجك، ولكن عدت لحبيبي لا أريد كل هذه الدنيا لا أريد هذا النعيم الدنيوى لا أريد التمثيل قرار، وكان الأستاذ موسي صبري يردد اتركها دى نشوة الروحانيات للرحلة هتهدى ونبدأ التصوير، وكان تحول اذهل كل من حولى حتي حبيبي ولكنه لم يناقشنى لم يغضب، لم يتسأل الهدوم الفلوس استسلم حبيبي لما يريحني وكانت باقي المهمة تقع على عاتقي كيف سادير بيت تعود على البذخ والرغد في كل مناحي الحياة ولقد وفقت بحب ورضي الله وحبيبي زوجى هكذا كان داعم لى من لحظات حبنا الأولى ثقه فيما أقول وثقه فيما أفعل شكرآ شكرآ شكرآ يا حبيبي يا حسن”.