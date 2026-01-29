قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
فن وثقافة

شمس البارودي تكشف عن كواليس قرارها الاعتزال مع زوجها الراحل حسن يوسف

شمس البارودي مع زوجها الراحل حسن يوسف
شمس البارودي مع زوجها الراحل حسن يوسف
سارة عبد الله

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن مواقف إنسانية مع زوجها الفنان الراحل حسن يوسف.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “شكرا يا حبيبي شكرا يا حب عمري شكرا لحبك واحتوائك وعطاؤك وحنانك وثقتك في بلا حدود شكرا لهذا الكم من الثقه في أرائي شكرا ياحبيبي منحتنى حرية إتخاذ كثير من القرارات بحب سواء لنفسي أو للعائلة هل فقط لأن ما أحب يريحني وأنت كل ماتفعله معى مايسعدنى ام لثقتك في”.    

وروت شمس البارودي موقف جمعها بالراحل حسن يوسف: “كان ذاهب يكرم في مسقط رأس أبي دمشق موقع  نسجت فيه بدايات قصة العشق أراد اصطحابي معه مردد هناخد ناريمان تشوف مكان بداية عشقي لك، ورأت ناريمان المكان كان يشاور لها حبيبي هذا هو الاوتيل ألذي شهد البداية وطبعا احتفلت بنا العائلة بيت عمو جودت البارودي هانيا وعمر واسرهم ووالدتهم واعطاني عمر عريضة النسب النبوى لعائلة البارودي مختومه من القاضي الشرعي بدمشق  فرحت بهآ عمتى إلهام عند عودتنا للقاهرة”.

وأضافت: “ماهذه الثقة والحب ماهذا الاحتواء كيف كانت صحبتك هينه لينه سهله كيف كان حبك وثقتك مصدر أمان وراحة واطمئنان كيف كنت يارجل ولا كل الرجال أين راحتى تكون هيا راحتك ماعشته معك مهما كان من حولى يراه لن يصلوا لما فعلته بي لقد جعلت حبي لك يسري في دمى”.

وتطرقت شمس إلى قرارها بالاعتزال بعد عودتها من أداء العمرة مع والدها، في وقت كان زوجها حسن يوسف يستعد لبدء تصوير فيلم جديد من إنتاجه وإخراجه لها، وكتبت: “بعد عودتى من العمره مع أبي كنت منتظرنى لنبدأ فيلم اعددته لى إنتاجك وإخراجك، ولكن عدت لحبيبي لا أريد كل هذه الدنيا لا أريد هذا النعيم الدنيوى لا أريد التمثيل قرار، وكان الأستاذ موسي صبري يردد اتركها دى نشوة الروحانيات للرحلة هتهدى ونبدأ التصوير، وكان تحول اذهل كل من حولى حتي حبيبي ولكنه لم يناقشنى لم يغضب، لم يتسأل الهدوم الفلوس استسلم حبيبي لما يريحني وكانت باقي المهمة تقع على عاتقي كيف سادير بيت تعود على البذخ والرغد في كل مناحي الحياة ولقد وفقت بحب ورضي الله وحبيبي زوجى هكذا كان داعم لى من لحظات حبنا الأولى ثقه فيما أقول وثقه فيما أفعل شكرآ شكرآ شكرآ يا حبيبي يا حسن”.

منشور شمس البارودي على فيس بوك
شمس البارودي حسن يوسف الاعتزال

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن الموقف النهائي لرحيل ديانج

سيف جعفر

سيف جعفر بين العرض القطري وتمسك الزمالك.. كواليس الساعات الحاسمة

شوبير

رؤية ومنهج جديد ...شوبير يكشف عن خطة الأهلي بشأن صفقات الفريق

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

