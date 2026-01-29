من داخل المستشفى.. آية سماحة تعلن تعرض زوجها لوعكة صحية

أعلنت الفنانة آية سماحة عن تعرض زوجها المخرج محمد السباعى لوعكة صحية، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت اية سماحة صورة لزوجها من داخل المستشفى، وظهرت فى الصورة الفنانة ناهد السباعى شقيقته، وعدد من أفراد العائلة، وعلّقت آية سماحة: “حبة up وحبة down.. الحمد لله على السلامة، آسفين على الرخامة”.

آية سماحة وزوجها

من جانب اخر، أكدت الفنانة أية سماحة، أنه “أمي بتدعيلي كتير ومستورة معايا وأنا مبعرفش امسك لساني ويوم الأجازة بيبقى نكد على كل اللي حواليا”

وقالت آية سماحة، خلال لقاء لها لبرنامج “ليلة فونطاستيك”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن "اسمها الحقيقي هو آية الله ناصر موريس سماحة، وقد تم ميلادي في القاهرة يوم 31 مارس، وكنت أعيش في حي العجوزة، وكنت بحب ألعب كرة في الشارع".

وفي سياق الحديث عن التعاون الفني بين الزوجين، كشفت آية أن زوجها عرض عليها الظهور كـ ضيفة شرف في مسلسله الجديد «جعلوني مجرمًا».