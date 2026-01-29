حمادة هلال رفقة ليلى علوي في أحدث ظهور.. شاهد

شارك الفنان حمادة هلال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، رفقة الفنانة ليلى علوي من الرياض.

وتألقت الفنانة ليلى علوي برفقة حمادة هلال، بفستان أسود لامع وأنيق، وجذبت الأنظار بجمالها.

حمادة هلال وليلى علوي

أحدث أعمال حمادة هلال

مسلسل “المداح” الجزء الخامس “أسطورة العهد” رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كلا من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكان أحدث أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنيته الجديدة “يا حبيبنا”، التي طرحها على قناته بموقع “يوتيوب”، في 27 أغسطس الماضي.

وطرح مؤخرًا حمادة هلال أغنية “أنا مش مرتاح”، خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا.

