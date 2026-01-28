لحظات ود وحب بين إلهام شاهين وماجدة الرومي على ضفاف النيل | شاهد

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورًا تجمعها بنجوم الفن ليلى علوي، ولبلبة وكارول سماحة، في حضور الفنانة ماجدة الرومي.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: “أجمل غداء على النيل مع أجمل صحبه .. صديقاتى النجمات الجميلات ليلى علوى وكارول سماحه ولبلبه .. على شرف صديقتنا الغالية جدًا التى شرفتنا بالحضور لمصر النجمة الكبيرة ماجده الرومى.. سعداء بها و نرحب بها بكل الحب فى بلدها مصر، التى نعرف جميعًا مدى حبها لمصر .. ونحن نبادلها نفس المشاعر وأكتر .. ونتمنى وجودها معانا بشكل دائم .. ماجدة الرومى نصفها مصرى ونصفها لبنانى.. والدتها مصرية من بورسعيد .. أجدع وأطيب ناس كلنا بنحبك يا ماجدة".

الهام شاهين

وكانت قد حرصت الفنانة إلهام شاهين، على الترحيب بصديقتها المطربة ماجدة الرومي، التي وصلت إلى القاهرة مؤخرًا، في ضوء استعدادها لإحياء حفل غنائي ضخم بدار الأوبرا المصرية يوم 2 فبراير المُقبل.

وقالت إلهام شاهين عبر صفحتها بموقع فيس بوك: أهلًا بالنجمة المصرية اللبنانية ماجدة الرومي.



ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية، صورًا تجمعها بـ ماجدة الرومي فور وصولها القاهرة، وعلقت عليها بقولها: أهلا بالصديقة الغالية النجمه المصرية اللبنانية ماجدة الرومى.. نورتى مصر.. وسعداء جدًا إنك هتنورى الأوبرا المصرية يوم 2 فبراير ونستمتع بفنك الجميل.. بحبك من كل قلبي يا صديقتي الجميلة، ويتمنى لك كل الخير.