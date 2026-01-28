قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي
روسيا والصين وإيران.. الاستخبارات الأمريكية تُشكّك في قطع فنزويلا العلاقات مع الخصوم
النائب العام يُحيل شكوى «المهن الطبية» للتحقيق في واقعة الإضرار بأموال الاتحاد
أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»
أتمنى فشله.. أسطورة أرسنال يُعلّق على مستقبل ريال مدريد تحت قيادة «أربيلوا»
«أبو العينين»: «مدبولي» واحد من أفضل رؤساء الوزراء في تاريخ مصر المُعاصر
أبو العينين: «مدبولي» واجه تحديات صعبة بكفاءة ويمتلك خبرات سياسية واقتصادية كبيرة
لحظات ود وحب بين إلهام شاهين وماجدة الرومي على ضفاف النيل | شاهد
عضو بالشيوخ: إعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل بداية لحمايتهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا
شوبير: الأهلي يتراجع عن إعارة عمر سيد معوض للبنك الأهلي
وكيل «أليو ديانج» يكشف كواليس العروض المُقدمة للاحتراف الأوروبي
فن وثقافة

لحظات ود وحب بين إلهام شاهين وماجدة الرومي على ضفاف النيل | شاهد

إلهام شاهين ولبلبة وليلى علوي وماجدة الرومي وكارول
إلهام شاهين ولبلبة وليلى علوي وماجدة الرومي وكارول
سارة عبد الله

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورًا تجمعها بنجوم الفن ليلى علوي، ولبلبة وكارول سماحة، في حضور الفنانة ماجدة الرومي.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: “أجمل غداء على النيل مع أجمل صحبه .. صديقاتى النجمات الجميلات ليلى علوى وكارول سماحه ولبلبه .. على شرف صديقتنا الغالية جدًا التى شرفتنا بالحضور لمصر  النجمة الكبيرة ماجده الرومى.. سعداء بها و نرحب بها بكل الحب فى بلدها مصر،  التى نعرف جميعًا مدى حبها لمصر .. ونحن نبادلها نفس المشاعر وأكتر .. ونتمنى وجودها معانا بشكل دائم .. ماجدة الرومى نصفها مصرى ونصفها لبنانى.. والدتها مصرية من بورسعيد .. أجدع وأطيب ناس كلنا بنحبك يا ماجدة".

الهام شاهين 

وكانت قد حرصت الفنانة إلهام شاهين، على الترحيب بصديقتها المطربة ماجدة الرومي، التي وصلت إلى القاهرة مؤخرًا، في ضوء استعدادها لإحياء حفل غنائي ضخم بدار الأوبرا المصرية يوم 2 فبراير المُقبل.

وقالت إلهام شاهين عبر صفحتها بموقع فيس بوك: أهلًا بالنجمة المصرية اللبنانية ماجدة الرومي.

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية، صورًا تجمعها بـ ماجدة الرومي فور وصولها القاهرة، وعلقت عليها بقولها: أهلا بالصديقة الغالية النجمه المصرية اللبنانية ماجدة الرومى.. نورتى مصر.. وسعداء جدًا إنك هتنورى الأوبرا المصرية يوم 2 فبراير ونستمتع بفنك الجميل.. بحبك من كل قلبي يا صديقتي الجميلة، ويتمنى لك كل الخير.

إلهام شاهين ليلى علوى كارول سماحه لبلبه ماجده الرومى

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فندق على سطح القمر
دجاج معصج
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

