جومانا مراد أجازة من تصوير مسلسلها الجديد بسبب عرض مسرحي في الرياض

حصلت الفنانة جومانا مراد، على إجازة لمدة 8 أيام من تصوير مسلسل “اللون الأزرق” المنتظر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.



إجازة جومانا مراد تأتي بسبب ارتباطها بتقديم عرض مسرحي جديد يحمل اسم "سمن على عسل" في العاصمة الرياض في الفترة من 3 إلى 7 فبراير المقبل.



العرض بمشاركة عددٍ من الفنانين، منهم معتصم النهار، شكران مرتجى، أيمن رضا، إلى جانب أحمد عبد الوهاب، وهي من تأليف ممدوح حمادة، وإخراج بتول عرفة.

تدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى حول شخصية «هالة» التى تجسدها الفنانة جومانا مراد، والتى تحاول الهروب من مصير غامض، فتجد ملاذها فى شقة ضابط يعتقد أنها مسكونة بالأرواح، لتتوالى بعدها سلسلة من المواقف الطريفة والمفاجآت التى تجمع بين الضحك والإثارة.