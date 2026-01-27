حضور جماهيرى كبير بفعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية

وسط حضور جماهيري كبير، أُقيمت فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، حيث استضافت دار أوبرا الإسكندرية عرض الفيلم التسجيلي «المهاجرون.. رحلة حياة» من إخراج الكاتب صفوت يوسف.



وشهدت الفعالية حضور عدد من السينمائيين والفنانين والإعلاميين، من بينهم المخرج هاني لاشين، والفنانة رانيا فريد شوقي، إلى جانب نخبة من المهتمين بالشأن السينمائي والثقافي.



وجاء عرض الفيلم ضمن برنامج ثقافي يسلط الضوء على القضايا الإنسانية وتجارب الهجرة والاغتراب، حيث تناول الفيلم رحلة الإنسان بين الانتماء والابتعاد عن الوطن، وما تتركه الهجرة من تأثيرات نفسية واجتماعية عميقة على الفرد والمجتمع، من خلال معالجة بصرية وإنسانية مؤثرة.



وعقب عرض الفيلم، أُقيمت ندوة نقدية أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر، ناقش خلالها الرسائل الإنسانية والاجتماعية التي يطرحها الفيلم، إلى جانب استعراض الأساليب السينمائية المستخدمة في تقديم الموضوع بصورة مشوقة وجاذبة، مع فتح باب الحوار والنقاش مع الجمهور حول قضايا الهجرة وتجارب الاغتراب .



وتأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام المركز القومي للسينما بتقديم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والفكر، ودعم عروض الأفلام التسجيلية ذات القيمة الإنسانية والاجتماعية.

