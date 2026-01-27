قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
رسميا.. هادي رياض لاعبا في الأهلي مقابل 35 مليون جنيه
ترامب: مجلس السلام الخاص بغزة قد يمتد إلى مناطق أخرى عند الضرورة
6 وصايا في البيان الختامي لـ منتدى الإمام الأشعري .. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام شاهين لـ ماجدة الرومي: نورتي مصر

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على الترحيب بصديقتها المطربة ماجدة الرومي، التي وصلت إلى القاهرة مؤخرًا، في ضوء استعدادها لإحياء حفل غنائي ضخم بدار الأوبرا المصرية يوم 2 فبراير المُقبل.

وقالت إلهام شاهين عبر صفحتها بموقع فيس بوك: أهلًا بالنجمة المصرية اللبنانية ماجدة الرومي.

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية، صورًا تجمعها بـ ماجدة الرومي فور وصولها القاهرة، وعلقت عليها بقولها: أهلا بالصديقة الغالية النجمه المصرية اللبنانية ماجدة الرومى.. نورتى مصر.. وسعداء جدًا إنك هتنورى الأوبرا المصرية يوم 2 فبراير ونستمتع بفنك الجميل.. بحبك من كل قلبي يا صديقتي الجميلة، ويتمنى لك كل الخير.
 

على جانب أخر وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة لصناع مسلسل “بطل العالم” الذي يعرض حاليا على منصة يانجو بلاي وقناة cbc.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: "مبروك مسلسل بطل العالم على yango play .. مسلسل رائع من 10 حلقات برافو للفنان الرائع التلقائي الصادق عصام عمر، والفنانة الجميلة جيهان الشماشرجى بحبكم من كل قلبى وبتمنى لكم كل النجاح والتألق والتوفيق مستقبل مشرق بإذن الله ومن نجاح لنجاح أكبر وأكبر".


 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

وزيرا الخارجية ونظيره المغربي يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر كبيرة

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر كبيرة

قفزة تاريخية للفضة تدفع سيتي لرفع توقعاته إلى 150 دولارا للأوقية

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

