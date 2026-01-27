إلهام شاهين لـ ماجدة الرومي: نورتي مصر

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على الترحيب بصديقتها المطربة ماجدة الرومي، التي وصلت إلى القاهرة مؤخرًا، في ضوء استعدادها لإحياء حفل غنائي ضخم بدار الأوبرا المصرية يوم 2 فبراير المُقبل.



وقالت إلهام شاهين عبر صفحتها بموقع فيس بوك: أهلًا بالنجمة المصرية اللبنانية ماجدة الرومي.



ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية، صورًا تجمعها بـ ماجدة الرومي فور وصولها القاهرة، وعلقت عليها بقولها: أهلا بالصديقة الغالية النجمه المصرية اللبنانية ماجدة الرومى.. نورتى مصر.. وسعداء جدًا إنك هتنورى الأوبرا المصرية يوم 2 فبراير ونستمتع بفنك الجميل.. بحبك من كل قلبي يا صديقتي الجميلة، ويتمنى لك كل الخير.



على جانب أخر وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة لصناع مسلسل “بطل العالم” الذي يعرض حاليا على منصة يانجو بلاي وقناة cbc.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: "مبروك مسلسل بطل العالم على yango play .. مسلسل رائع من 10 حلقات برافو للفنان الرائع التلقائي الصادق عصام عمر، والفنانة الجميلة جيهان الشماشرجى بحبكم من كل قلبى وبتمنى لكم كل النجاح والتألق والتوفيق مستقبل مشرق بإذن الله ومن نجاح لنجاح أكبر وأكبر".



