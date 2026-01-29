تامر حسني يخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شارك الفنان تامر حسني صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحرص تامر حسني على التفاعل مع جمهوره، وكتب في منشور له: “نهاركم جميل زيكم”، وخطف الأنظار بإطلالة شتوية كاجوال من داخل سيارته.

تامر حسني

ويحضر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وأخر تلفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأت من خلال تصريحات تلفزيونية له مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات.

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: في فيلم بيتكب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور.

تامر حسني يشيد بمسلسل ميد تيرم

وقد كشف الفنان تامر حسني عن اعجابه بمسلسل ميدترم بطولة الفنانة ياسمينا العبد، مشيرا بأنه عمل رائع يعكس جيلًا حقيقيًا ويستحق كل الاحترام والتقدير لجميع صُنّاعه وأبطاله.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الأستوري بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: مسلسل ميد ترم حقيقي، مسلسل رائع بيعبر عن جيل حقيقي، وكل الاحترام لجميع صُنّاعه وأبطاله، اللي شايفهم كلهم بداية لجيل جميل شاطر هيكمل إن شاء الله وكل التقدير للمؤلف الواقعي محمد صادق والمخرجة المتميزة مريم الباجوري.