موقع صدى البلد يكرم شاهيناز عن أغنية «الليلة شهيصة» من ألبومها الجديد

كرّم موقع صدى البلد الإخباري الفنانة شاهيناز خلال ندوة خاصة، احتفاءً بنجاح أحدث أغنياتها «الليلة شهيصة»، والتي تُعد أولى أغنيات ألبومها الجديد «عايشة مع إحساسي».

وكشفت شاهيناز، لأول مرة، كواليس وأسرار الأغنية، مؤكدة أنها تحمل رسالة واضحة للتفاؤل ونشر الفرح والطاقة الإيجابية، مشيرة إلى أنها اختارت طرحها كبداية للألبوم لما تتمتع به من روح مبهجة وإحساس مختلف.

وأضافت أن «الليلة شهيصة» تعبر عن مرحلة جديدة في مشوارها الفني وتعكس حالتها النفسية الحالية، لافتة إلى أن الألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة من حيث الكلمات والألحان، من بينها أغنية «إحساسي» التي تحتل مكانة خاصة لديها.

وأعربت شاهيناز عن حرصها الدائم على تقديم أعمال صادقة تلامس مشاعر الجمهور وتمنحه مساحة من الأمل والفرح، مؤكدة أن تفاعل الجمهور مع الأغنية فاق توقعاتها.

وحققت أغنية «الليلة شهيصة» نسب مشاهدة واستماع مرتفعة بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات أيمن الشحات، وألحان وتوزيع آدم حسين، وإخراج ميدو بارون، ومن إنتاج ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

يُذكر أن من أحدث أعمال شاهيناز: سوا، ماما، حباني، على المكشوف (تتر مسلسل بنات همام)، برد يناير، الجواز، علمني الشقاوة، كده فل، مصرية، دندنة، قلبي بيدلع، بالإضافة إلى أغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان.



https://youtu.be/voUfvN2JnBk?si=LI_6zmld2jXCRuSe