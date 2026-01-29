قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موقع صدى البلد يكرم شاهيناز عن أغنية «الليلة شهيصة» من ألبومها الجديد

النجمة شاهيناز
النجمة شاهيناز
المصور ابراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

كرّم موقع صدى البلد الإخباري الفنانة شاهيناز خلال ندوة خاصة، احتفاءً بنجاح أحدث أغنياتها «الليلة شهيصة»، والتي تُعد أولى أغنيات ألبومها الجديد «عايشة مع إحساسي».

وكشفت شاهيناز، لأول مرة، كواليس وأسرار الأغنية، مؤكدة أنها تحمل رسالة واضحة للتفاؤل ونشر الفرح والطاقة الإيجابية، مشيرة إلى أنها اختارت طرحها كبداية للألبوم لما تتمتع به من روح مبهجة وإحساس مختلف.

وأضافت أن «الليلة شهيصة» تعبر عن مرحلة جديدة في مشوارها الفني وتعكس حالتها النفسية الحالية، لافتة إلى أن الألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة من حيث الكلمات والألحان، من بينها أغنية «إحساسي» التي تحتل مكانة خاصة لديها.

وأعربت شاهيناز عن حرصها الدائم على تقديم أعمال صادقة تلامس مشاعر الجمهور وتمنحه مساحة من الأمل والفرح، مؤكدة أن تفاعل الجمهور مع الأغنية فاق توقعاتها.

وحققت أغنية «الليلة شهيصة» نسب مشاهدة واستماع مرتفعة بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات أيمن الشحات، وألحان وتوزيع آدم حسين، وإخراج ميدو بارون، ومن إنتاج ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

يُذكر أن من أحدث أعمال شاهيناز: سوا، ماما، حباني، على المكشوف (تتر مسلسل بنات همام)، برد يناير، الجواز، علمني الشقاوة، كده فل، مصرية، دندنة، قلبي بيدلع، بالإضافة إلى أغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان.


https://youtu.be/voUfvN2JnBk?si=LI_6zmld2jXCRuSe

شاهيناز اخبار الفن نجوم الفن ندوة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

زينة

بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. زينة: ليس حظا أبدا دائما يا الله

مجلس الاهلي

6 قرارات لمجلس إدارة الأهلي.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

صور الأقمار الاصطناعية تكشف تأثير السيارات الكهربائية على جودة الهواء

صور الأقمار الاصطناعية تكشف ظاهرة تسببها السيارات الكهربائية.. ما القصة؟

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري للشقق.. ما هي؟

أول فندق على القمر

47 مليون جنيه مقابل الإقامة على سطح القمر.. ما القصة؟

بالصور

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد